Nâng chế độ cho cán bộ cơ sở, xử lý các bất cập dân sinh

Quan tâm chế độ cơ sở, tháo gỡ khó khăn sản xuất nông nghiệp

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, ĐBQH, Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã thông tin tới cử tri kết quả kỳ họp; phổ biến các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thời gian qua.

Cử tri các xã Tân Kỳ, Đô Lương bày tỏ đồng thuận cao với kết quả kỳ họp; ghi nhận, đánh giá tích cực những đổi mới trong hoạt động của Quốc hội và các ĐBQH... Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề thiết thực như đất đai, chế độ chính sách, sản xuất nông nghiệp, hạ tầng, môi trường và đời sống dân sinh.

Trong lĩnh vực đất đai, nhiều ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết tranh chấp đất rừng; hoàn thiện quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân; tăng cường phân cấp cho cơ sở trong công tác giải phóng mặt bằng.

Về chế độ, chính sách, nhiều ý kiến đề nghị quan tâm hỗ trợ nhà ở cho người có công; giải quyết chế độ đối với cán bộ nghỉ việc lâu năm, cán bộ bán chuyên trách; xem xét cấp thẻ BHYT cho hội viên cựu chiến binh; nâng mức phụ cấp, cải thiện điều kiện hoạt động cho cán bộ cơ sở, cán bộ khối, xóm và các tổ chức đoàn thể.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến phản ánh giá vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao trong khi đầu ra nông sản thiếu ổn định; dịch bệnh trong chăn nuôi tiềm ẩn nhiều rủi ro; vấn đề an toàn thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân... Các ý kiến đề nghị có chính sách bình ổn giá, hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi, lâm nghiệp và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

Bố trí nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Tại xã Tân Kỳ, nhiều ý kiến đề nghị đẩy nhanh tiến độ tuyến đường Rào – cầu Khe Trảy; kiểm tra chất lượng, tiến độ tuyến đường Lạc Ngàn – Ba Ra; nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn; bố trí nguồn vốn đầu tư có trọng tâm, trọng điểm.

Cử tri Trần Thị Hoa phản ánh mức hỗ trợ đối với một số chức danh ở cơ sở như phó xóm, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận còn thấp, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn; đề nghị nghiên cứu nâng mức đãi ngộ đối với cán bộ cơ sở, công chức cấp xã, bảo đảm tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ.

Cử tri Đinh Xuân Sơn kiến nghị xem xét điều chỉnh một số quy định liên quan đến chế độ đối với hội viên cựu chiến binh và cán bộ bán chuyên trách cấp xã khi nghỉ việc, bảo đảm công bằng, phù hợp thực tiễn.

Nhiều ý kiến cũng phản ánh tình trạng ngập úng, ô nhiễm môi trường tại khu vực phía sau chợ mới; tình trạng xe ô tô đậu đỗ sai quy định tại các ngã ba, ngã tư, nhất là khu vực đường Lê Lợi và gần cổng trường học, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Liên quan đến đầu tư hạ tầng miền núi, nhiều ý kiến cho rằng: việc bố trí nguồn lực cần tập trung, tránh dàn trải; đồng thời quan tâm bảo tồn, tôn tạo các di tích lịch sử; nâng cấp cơ sở vật chất nhà văn hóa tại các khối, xóm.

Trong khi đó, tại xã Đô Lương, nhiều ý kiến phản ánh tình trạng xe chở vật liệu quá khổ, quá tải lưu thông với tốc độ cao trên Quốc lộ 7, gây mất an toàn giao thông và làm hư hỏng kết cấu hạ tầng; đề nghị cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý.

Các ý kiến cũng đề nghị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý; có cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đội ngũ cán bộ không chuyên trách; đồng thời xây dựng phương án sử dụng hiệu quả tài sản công sau sáp nhập đơn vị hành chính, tránh lãng phí.

Tại các hội nghị, lãnh đạo địa phương và đại diện các sở, ngành cấp tỉnh đã tiếp thu, giải trình, làm rõ nhiều nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tại các hội nghị, ĐBQH, Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Sỹ Hội tiếp thu đầy đủ các ý kiến của cử tri; đồng thời nhấn mạnh, các nội dung thuộc thẩm quyền sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

“Tham dự các hội nghị TXCT có các ĐBQH tỉnh Nghệ An: Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân khu 4 Ngô Nam Cường; Thiếu tướng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Nguyễn Sỹ Hội; Chủ tịch Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương... Nhân dịp này, các ĐBQH tỉnh Nghệ An đã trao tặng mỗi xã 10 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn