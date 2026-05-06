Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường kèm lời nhắn gửi

Chiều 6/5, ông Nguyễn Cao Thanh - Chủ tịch UBND xã Xuân Lâm cho biết, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thông báo tìm kiếm thân nhân của một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn, theo đúng quy định hiện hành.

Trước đó, trong lúc đi qua tuyến đường làng thuộc xóm Nguyệt Bổng, một người dân bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ lại bên lề đường. Cháu bé được quấn trong chăn, bên cạnh là một số đồ dùng cá nhân cùng một mảnh giấy viết tay.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện trong đêm.

Theo nội dung ghi lại, cháu bé sinh ngày 30/4/2026. Người để lại cháu trình bày hoàn cảnh không thể tiếp tục nuôi dưỡng, đồng thời gửi gắm mong muốn người nhặt được cháu bé sẽ chăm sóc, nuôi bé nên người.

Ngay sau khi tiếp nhận, người dân đã đưa cháu bé đến Trạm Y tế Ngọc Sơn để kiểm tra tình trạng sức khỏe và đồng thời báo cáo sự việc với chính quyền. Kết quả thăm khám ban đầu xác định cháu nặng khoảng 3,2kg, thể trạng ổn định.

Hiện UBND xã Xuân Lâm đã phát đi thông báo rộng rãi nhằm tìm thân nhân của cháu bé. Trường hợp không có người đến nhận theo thời hạn quy định, địa phương sẽ tiến hành đăng ký khai sinh và hoàn tất các thủ tục cho nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn