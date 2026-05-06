Samsung đạt cột mốc nghìn tỷ USD

Một mẫu chip nhớ băng thông cao của Samsung. Ảnh: Bloomberg.

Theo Bloomberg, kết thúc phiên giao dịch ngày 6/5, vốn hóa thị trường của Samsung Electronics đã chính thức vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Với cột mốc này, gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đã chính thức bước chân vào giới doanh nghiệp "tinh hoa" trị giá hơn 1.000 tỷ USD. Samsung hiện cũng đứng ngang hàng với TSMC. Nhà sản xuất chip gia nhập danh sách này trước đó nhờ lực kéo khổng lồ từ các đơn hàng của Nvidia và Apple.

Điều thú vị là cú bứt tốc định giá của Samsung không đến từ mảng kinh doanh cốt lõi quen thuộc như smartphone hay điện gia dụng. Thay vào đó, động lực thực sự đứng sau sự bùng nổ này chính là nhu cầu bùng nổ với HBM (High-Bandwidth Memory), loại bộ nhớ với băng thông và tốc độ cao.

Máy chủ AI chủ yếu sử dụng chip xử lý từ các công ty thiết kế như Nvidia. Các bộ xử lý này phụ thuộc lớn vào HBM, mang đến lợi nhuận khổng lồ cho những công ty như Samsung, SK Hynix và Micron.

Thậm chí, các tập đoàn lớn như Nvidia, Microsoft và Google đang quét sạch nguồn cung HBM để trang bị cho các trung tâm dữ liệu khổng lồ. Để đáp ứng các đơn hàng béo bở này, Samsung đã buộc phải chuyển dịch phần lớn dây chuyền sản xuất từ chip nhớ thông thường sang chip chuyên dụng cho AI.

Với mức định giá mới và sức mạnh tài chính khổng lồ, giới phân tích nhận định gã khổng lồ Hàn Quốc sẽ tiếp tục mở rộng các siêu nhà máy (mega-fab) tại Mỹ và Hàn Quốc. Mục tiêu lớn của Samsung không gì khác ngoài việc san lấp khoảng cách công nghệ với TSMC trong cuộc đua gia công bán dẫn ở tiến trình dưới 2 nm.

Tác giả: Anh Tuấn

Nguồn tin: znews.vn