Phát hiện thi thể nhân viên trường học trôi trên sông với nhiều vết thương trên người

Phương tiện anh H. được tìm thấy dưới sông Chắc Băng - Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h45 ngày 5-5, người dân tại khu vực ấp 4 (xã Thới Bình) phát hiện thi thể nam trôi trên sông nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là anh H. (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại một trường THPT trên địa bàn xã Thới Bình.

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, do trên người nạn nhân có nhiều vết thương, gia đình đã đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Cà Mau đã hoàn tất khám nghiệm, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự và tiếp tục điều tra vụ việc.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ