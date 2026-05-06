Tháo gỡ vướng mắc đất đai, hỗ trợ người dân vùng dự án

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri phường Hoàng Mai

Tại hội nghị, thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, ĐBQH Phạm Phú Bình đã thông tin tới cử tri kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI với nhiều nội dung quan trọng như kiện toàn các chức danh chủ chốt của bộ máy Nhà nước, xem xét và thông qua nhiều dự án luật; đồng thời báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri thời gian qua.

Bày tỏ đồng thuận cao với kết quả kỳ họp, cử tri phường Hoàng Mai ghi nhận tinh thần đổi mới, trách nhiệm trong hoạt động của Quốc hội và các ĐBQH... Nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, y tế, cải cách thủ tục hành chính và an sinh xã hội.

Trong lĩnh vực đất đai, cử tri phản ánh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm; tình trạng tranh chấp, chồng lấn đất đai chưa được giải quyết dứt điểm; giá đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và bồi thường hoa màu còn thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Đáng chú ý, cử tri đề nghị có chính sách hỗ trợ thỏa đáng cho hơn 100 hộ dân khối Tân Hùng tại khu vực cánh đồng Trin thuộc dự án xử lý rác thải rắn Khu kinh tế Nghi Sơn; đồng thời quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến đất đai, bảo đảm quyền lợi chính đáng và ổn định đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; quan tâm hơn đến đội ngũ cán bộ cơ sở; có cơ chế hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Cử tri đồng thời đề nghị đầu tư, tôn tạo di tích Hang Hỏa Tiễn xứng tầm Di tích lịch sử Quốc gia, góp phần gìn giữ giá trị lịch sử và phát triển du lịch địa phương.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng lãnh đạo UBND phường Hoàng Mai đã trực tiếp giải trình, làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu tiếp thu tại hội nghị, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri phường Hoàng Mai; đồng thời đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, kịp thời giải quyết các kiến nghị thuộc thẩm quyền, nhất là các vấn đề liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội và lĩnh vực y tế.

Đối với những kiến nghị vượt thẩm quyền, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ để chuyển đến Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương xem xét, giải quyết, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã trao 10 suất quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn phường Hoàng Mai.

Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An trao quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Thành Trước đó, tiếp xúc cử tri xã Yên Thành, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Thị An Chung và ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Phạm Phú Bình đã ghi nhận 13 lượt ý kiến của cử tri, tập trung vào các vấn đề phát triển nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tiêu thụ nông sản khi giá lúa gạo xuống thấp; đẩy nhanh tiến độ dự án đường Sen – Sở; tháo gỡ vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận QSDĐ; đồng thời quan tâm chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở, cán bộ bán chuyên trách và công tác bảo đảm an sinh xã hội... Cũng tại hội nghị, Đoàn đã trao 10 suất quà cho 10 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Yên Thành.

Tác giả: Phan Diệp

Nguồn tin: daibieunhandan.vn