U17 Việt Nam tự tin ra biển lớn

U17 Việt Nam sẵn sàng cho vòng chung kết U17 châu Á 2026. Ảnh: VFF

Tại vòng bảng, U17 Việt Nam nằm ở bảng C cùng các đối thủ mạnh gồm U17 Hàn Quốc, U17 UAE và U17 Yemen. Đây được đánh giá là bảng đấu nhiều thách thức, đòi hỏi thầy trò HLV Cristiano Roland phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và duy trì sự tập trung cao độ.

Thầy trò HLV trưởng Cristiano Roland bước vào giai đoạn hoàn thiện những chi tiết cuối cùng trước trận đấu. Nhằm giúp các cầu thủ làm quen với khung giờ thi đấu (20 giờ địa phương) cũng như điều kiện thi đấu dưới ánh đèn, ban huấn luyện đã điều chỉnh thời gian tập muộn hơn so với hai buổi trước.

Đội hình U17 Việt Nam tham dự giải lần này HLV trưởng Cristiano Roland đã triệu tập 2 cầu thủ từng góp mặt tại VCK U17 châu Á 2025 là Nguyễn Văn Dương và Chu Ngọc Nguyễn Lực. Các cầu thủ còn lại đều lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi châu lục. Dù vậy, toàn đội vẫn luôn thể hiện tinh thần tập trung cao, sự tự tin và quyết tâm lớn hướng tới cạnh tranh suất vé dự FIFA U17 World Cup.

Chia sẻ trước buổi tập, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết giải đấu châu Á có mức độ cạnh tranh cao hơn nhiều so với khu vực. “Các đội bóng đều rất mạnh, thi đấu kỷ luật và tốc độ trận đấu nhanh hơn, nên đòi hỏi chúng em phải tập trung tối đa trong suốt trận đấu”, Văn Dương nói.

Về kinh nghiệm cá nhân, tiền đạo này cho rằng việc từng tham dự VCK U17 châu Á năm trước giúp anh tự tin hơn và biết cách chuẩn bị tâm lý tốt hơn. “Em cũng chia sẻ với các đồng đội là phải luôn giữ sự tự tin nhưng đồng thời phải tập trung tối đa, vì ở giải đấu này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể phải trả giá”, Văn Dương nhấn mạnh.

Hướng tới trận ra quân gặp U17 Yemen, Văn Dương cho biết toàn đội đang tập trung hoàn thiện các chi tiết chuyên môn, đặc biệt là phối hợp và dứt điểm. “Ở giải đấu này, đối thủ nào cũng mạnh nên chúng em đánh giá rất cao Yemen. Toàn đội sẽ cố gắng hết mình để giành kết quả tốt nhất trong trận ra quân”, chân sút thuộc lò đào tạo PVF khẳng định.

Đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng bước vào trận ra quân gặp U17 Yemen tại Vòng chung kết U17 châu Á 2026. Trước thềm trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải. Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nói về cách xây dựng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ khi bước vào chiến dịch tại đấu trường châu lục, nhà cầm quân người Brazil nhấn mạnh vai trò của quá trình chuẩn bị bài bản và tích lũy qua thực tiễn thi đấu. Theo HLV Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên. “Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện”, ông cho biết.

Đánh giá về đối thủ U17 Yemen, HLV Cristiano Roland nhận định đây là đội bóng có chất lượng và thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật”, HLV Cristiano Roland nói. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại giải đấu, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo lịch thi đấu, trận đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Yemen sẽ diễn ra lúc 0 giờ ngày 7/5. Trận đấu giữa Việt Nam và U17 Hàn Quốc sẽ diễn ra lúc 23 giờ ngày 10/5. Và trận đấu cuối giữa U17 Việt Nam với U17 UAE sẽ diễn ra vào 0 giờ ngày 14/5.

Chức vô địch U17 Đông Nam Á chính là lời khẳng định của U17 Việt Nam đã sẵn sàng cho đấu trường châu lục tại Saudi Arabia. Với một lứa cầu thủ giàu tiềm năng, U17 Việt Nam được kỳ vọng tạo nên bước ngoặt lịch sử với mục tiêu giành tấm vé tham dự U17 World Cup.

Tác giả: Minh Đăng

Nguồn tin: baotintuc.vn