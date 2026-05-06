Rác gỗ bao phủ lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ

Ngày 6/5, lãnh đạo UBND xã Nhôn Mai (Nghệ An) cho biết, tại khu vực sông Nậm Nơn đoạn thuộc lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ đang tồn tại lượng rác gỗ rất lớn, gây áp lực lên môi trường và sinh hoạt của người dân địa phương.

Theo ghi nhận, rác chủ yếu là thân cây, củi khô từ khu vực thượng nguồn bên phía Lào trôi về sau các đợt mưa lũ trong năm 2025. Dù đã qua nhiều tháng, khối lượng rác này vẫn chưa được xử lý dứt điểm, tích tụ dày đặc, có nơi phủ kín mặt nước, tạo nên cảnh quan nhếch nhác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Khối lượng rác lớn tồn đọng nhiều tháng chưa được thu gom, xử lý.



Thực tế cho thấy, tình trạng này đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Việc đi lại trên sông gặp nhiều khó khăn do rác chắn ngang dòng chảy; hoạt động đánh bắt thủy sản cũng bị ảnh hưởng khi nguồn nước bị ô nhiễm, môi trường sinh thái biến đổi.

Đại diện chính quyền xã Nhôn Mai cho hay, địa phương từng đề xuất phương án thu gom, tận thu lượng rác gỗ để giảm tải áp lực môi trường. Tuy nhiên, do chưa được chấp thuận nên việc xử lý vẫn chưa thể triển khai. Trong bối cảnh mùa mưa mới đang đến gần, nguy cơ rác tiếp tục gia tăng khiến địa phương càng thêm lo ngại.

Theo thông tin từ Công ty Thủy điện Bản Vẽ, sau các đợt lũ năm 2025, rác gỗ tập trung nhiều tại ba xã Nhôn Mai, Hữu Khuông và Mỹ Lý. Đến nay, hai xã Mỹ Lý và Hữu Khuông cơ bản đã được thu dọn, riêng khu vực Nhôn Mai vẫn còn tồn đọng khoảng 30.000m³ rác gỗ.

Phía doanh nghiệp cho biết, trước đây việc thu gom rác trên lòng hồ do đơn vị đảm nhận theo phân công của tỉnh. Tuy nhiên, sau khi địa phương đề xuất tự tổ chức thu gom, tận thu nguồn rác này, doanh nghiệp đã bàn giao lại để xã chủ động xử lý.

Cũng theo đại diện công ty, khu vực rác tập trung cách nhà máy từ 30-40km, không ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát điện. Dẫu vậy, việc tồn đọng khối lượng lớn rác gỗ trong thời gian dài vẫn đặt ra yêu cầu cấp thiết về giải pháp xử lý tổng thể, nhằm bảo vệ môi trường và ổn định đời sống người dân vùng lòng hồ.

Tác giả: Xuân Thao

Nguồn tin: congly.vn