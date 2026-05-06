Kỷ lục: 15 HLV mất việc ở V-League 2025-2026

HLV Lê Huỳnh Đức (áo vàng) thất vọng rời sân sau trận Công An TP.HCM thua Nam Định - Ảnh: CAHCMFC

V-League 2025-2026 vẫn còn đến 5 vòng đấu nữa, nhưng đã có đến 15 HLV mất việc. Một kỷ lục ở giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Bởi mùa 2015, con số cao nhất cũng chỉ là 11 HLV.

V-League 2025-2026 đang trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết với các nhà cầm quân, đặc biệt là HLV nội. Sau vòng 21, HLV Lê Huỳnh Đức là nhà cầm quân thứ 15 phải rời "ghế nóng" sau chuỗi trận không tốt của CLB Công An TP.HCM. Năm trận gần nhất, đội bóng ngành công an thua đến 4 và chỉ thắng có 1 trận, tụt xuống hạng 6 với 29 điểm.

Điều đáng nói là chuỗi 3 HLV mất việc diễn ra ngay sau vòng 21 và gói gọn trong vòng có vài ngày. Trước đó là HLV Nguyễn Công Mạnh (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) và HLV Chu Đình Nghiêm (Hải Phòng).

HLV Nguyễn Công Mạnh của CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Ảnh: VPF

Chỉ khác đôi chút là HLV Chu Đình Nghiêm mất việc không phải vì năng lực mà là giúp đội bóng đất cảng bồi dưỡng kinh nghiệm cho nhà cầm quân trẻ Đặng Văn Thành, khi ông Nghiêm sẽ dẫn dắt CLB Ninh Bình mùa tới.

12 HLV mất việc còn lại trải dài suốt từ đầu mùa giải, trải qua 11/14 CLB tham dự. Trong đó, đương kim vô địch Nam Định là đội dẫn đầu với 3 lần thay đổi HLV Vũ Hồng Việt, Nguyễn Trung Kiên và HLV Mauro Jeronimo (Bồ Đào Nha) khi thành tích không tốt.

PVF-CAND, Ninh Bình và Becamex TP.HCM xếp ngay phía sau với 2 lần đổi "thuyền trưởng". CLB PVF-CAND thay HLV Thạch Bảo Khanh, Nguyễn Thành Công.

CLB Becamex TP.HCM thay HLV Nguyễn Anh Đức, Đặng Trần Chỉnh. CLB Ninh Bình thay HLV Gerard Albadalejo (Tây Ban Nha), Vũ Tiến Thành.

Ba HLV mất việc còn lại là Teguramori Makoto (Nhật Bản, CLB Hà Nội), Phan Như Thuật (Sông Lam Nghệ An) và Choi Won Kwon (Hàn Quốc, CLB Thanh Hóa).

Ba CLB còn lại chưa thay đổi HLV là Công An Hà Nội, Thể Công - Viettel và SHB Đà Nẵng. CLB Công An Hà Nội đang trên đường tiến gần đến chức vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Polking. CLB Thể Công - Viettel do HLV Velizar Popov dẫn dắt cũng đang xếp thứ 2.

Trong khi đó, đội chót bảng SHB Đà Nẵng cũng suýt thay HLV Lê Đức Tuấn khi thành tích đội liên tục không được cải thiện. Trước vòng 19, đội bóng sông Hàn đã tính thay HLV Lê Đức Tuấn bằng Trần Minh Chiến.

Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã thay đổi, dù thành tích đội bóng vẫn không hề được cải thiện từ đó cho đến nay (kiếm được 1 điểm sau 3 trận). SHB Đà Nẵng đang đứng cuối bảng với 13 điểm sau 21 trận, kém 1 điểm so với đội xếp ngay phía trên PVF-CAND.

Cả hai đội bóng này sẽ phải cạnh tranh nhau để không phải rớt hạng trực tiếp, mà có thể tham dự trận play-off với đội á quân Giải hạng nhất 2025-2026.

Tác giả: Nguyên Khôi

Nguồn tin: tuoitre.vn