Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; các chủ đầu tư; Bí thư Đảng ủy các xã, phường có dự án đi qua.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính – Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo đã có báo báo tổng hợp về tình hình triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự án đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy dự kiến sẽ khởi công vào ngày 18/5/2026. Đến thời điểm hiện tại, công tác cắm cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) đã đạt 75%. Các dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Hiện đã giải ngân đạt 25% nguồn vốn đợt 1. Theo phản ánh, tại xã Kim Bảng, việc đo đạc bổ sung vẫn gặp khó khăn do 15 hộ gia đình chưa phối hợp; đồng thời, hồ sơ địa chính lâm nghiệp có sự sai lệch lớn so với hiện trạng thực tế.

Đối với dự án kéo dài đường cất hạ cánh Cảng hàng không quốc tế Vinh hiện đạt khoảng 60% khối lượng xử lý nền đất yếu. Các bên đã thống nhất vị trí di dời đài K1, K6 và đang tiếp tục nghiên cứu phương án tối ưu cho đài K5 để đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hàng không.

Về dự án Cảng nước sâu Cửa Lò: Giai đoạn 1 đã cơ bản hoàn tất với 158/163 hộ nhận tiền bồi thường, UBND xã Hải Lộc đã bàn giao 99.129,1 m2 đất cho dự án. Hiện đang tập trung xử lý bồi thường 7,8 ha đất nông nghiệp thuộc giai đoạn 2. Tuy nhiên, việc hoàn thiện thủ tục ủy quyền của các hộ dân có thành viên đi làm ăn xa đang gây chậm trễ. Đa số các hộ dân yêu cầu lập hồ sơ bồi thường, chi trả tiền phần diện tích đất nông nghiệp ngoài quy hoạch lớn hơn 100m2. Có 17 thửa đất có nhà và 24 thửa đất ở khu vực sát với phạm vi dự án đề nghị thu hồi và bồi thường tái định cư do đời sống sinh hoạt hàng ngày bị ảnh hưởng nặng nề bởi bụi và tiếng ồn.

Đối với dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, dự kiến khởi công ngày 18/5, hiện Liên danh nhà đầu tư đang gấp rút hoàn thiện thỏa thuận cổ đông, điều lệ công ty dự án và hợp đồng đầu tư kinh doanh. UBND phường Tân Mai đã hoàn thành áp giá tài sản và bàn giao mặt bằng khu vực tổ chức lễ khởi công.

Về các dự án hạ tầng khu công nghiệp (KCN) trong Khu kinh tế Đông Nam, hiện dự án KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An (VSIP1) đã GPMB đạt 91,25%. Dự án KCN VSIP Nghệ An 3 đang tập trung GPMB khu vực 7,03 ha để tổ chức khởi công. UBND tỉnh đã phê duyệt mỏ đất san lấp 17,9 ha tại Nam Đàn để cung cấp vật liệu cho các dự án VSIP.

Dự án KCN Hoàng Mai I GPMB đạt 93,44% mặt bằng. Dự án KCN Hoàng Mai II đã thu hồi được 151,43 ha và đang phấn đấu hoàn thành phần diện tích còn lại trước tháng 9/2026.

Đối với dự án KCN WHA Industrial Zone 2, đến nay 73,4% hộ dân đã ký kết quả đo đạc. Khó khăn lớn nhất hiện nay là quỹ đất ở để bồi thường tái định cư cho các hộ bị thu hồi trên 3.000 m² đất nông nghiệp.

Đối với dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn: Mặc dù đã bàn giao 100% mặt bằng tuyến, nhưng dự án vẫn chậm so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu do vướng hệ thống điện, cáp viễn thông và cấp nước chưa di dời kịp thời, làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thi công đồng bộ. Hiện, dự án mới triển khai thi công được khoảng 8,94 km, còn lại khoảng 1,75 km chưa thể thi công đồng bộ.

Tại cuộc họp, Bí thư Đảng ủy các xã, phường đã báo cáo tình hình triển khai công tác GPMB, hỗ trợ tái định cư; đồng thời đề nghị tháo gỡ khó khăn trong triển khai thực hiện các quy định về chính sách đền bù GPMB.

Tại cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh, các Sở, ngành liên quan cũng đã có trao đổi và làm rõ một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận – Trưởng Ban Chỉ đạo ghi nhận và đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, nhất là các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh, sự vào cuộc thực hiện của các Sở, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan. Công tác triển khai các dự án trọng điểm đã có bước chuyển rõ nét. Tuy nhiên, một số dự án công tác GPMB triển khai chưa đạt yêu cầu, tiến độ thực hiện chậm. Bên cạnh đó, mặc dù đã nhận diện được các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện một số dự án trọng điểm nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh các dự án trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo sức lan tỏa lớn đối với phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân. Do đó, trong thời gian tới các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung cao độ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; khó khăn, vướng mắc ở cấp, ngành nào thì cấp, ngành đó phải chịu trách nhiệm tháo gỡ.

Đặc biệt, công tác GPMB tiếp tục được xác định là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 08-CT/TU, xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ này; không đùn đẩy, không trông chờ, không để phát sinh tư tưởng né tránh. Việc chủ động tạo quỹ đất sạch phục vụ triển khai dự án là trách nhiệm trực tiếp của địa phương, nhằm bảo đảm điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư và đơn vị thi công, qua đó đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh trong lĩnh vực đầu tư, đặc biệt là từ khâu GPMB đến hoàn thiện thủ tục đầu tư các công trình, dự án trọng điểm đã đạt được những kết quả tích cực. Điều này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả triển khai dự án mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, mở ra cơ hội thu hút các nhà đầu tư lớn, tiềm năng đến với Nghệ An. Điển hình như Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập, với quyết tâm cao trong lựa chọn nhà thầu và mục tiêu hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, đã tạo được niềm tin và sự quan tâm không chỉ từ nhà đầu tư trực tiếp mà còn lan tỏa đến cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, đặc biệt là các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình làm việc với các nhà đầu tư, đội ngũ cán bộ cần quán triệt tinh thần phục vụ, đồng hành, xem thành công của nhà đầu tư là lợi ích chung của tỉnh và người dân. Đây là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về nhiệm vụ cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, công tác GPMB là yếu tố then chốt, quyết định tiến độ, hiệu quả và niềm tin của nhà đầu tư. Các Sở, ngành, địa phương cần xác định rõ trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, không để tình trạng đùn đẩy, gây ách tắc. Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường cần tập trung xử lý hai vấn đề trọng tâm là GPMB và thủ tục môi trường; chủ động hướng dẫn, hỗ trợ địa phương, kịp thời tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến chính sách, quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích của người dân và nhà đầu tư.

Cùng với đó, cần khẩn trương hoàn thiện các cơ chế, định mức liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để xử lý dứt điểm các “điểm nghẽn”. Ngoài ra, cần đảm bảo đầy đủ các điều kiện phục vụ thi công dự án, nhất là thủ tục đầu tư và nguồn cung vật liệu xây dựng. Trong bối cảnh nhiều địa phương đang gặp khó khăn về nguồn vật liệu, Nghệ An có lợi thế lớn về tài nguyên này, do đó cần tận dụng hiệu quả để đẩy nhanh tiến độ các công trình.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các nhà đầu tư, nhà thầu cần phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị để triển khai, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình, dự án. Công an tỉnh chủ động phối hợp, đồng hành cùng địa phương, kịp thời hỗ trợ xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho triển khai dự án, đặc biệt trong công tác GPMB.

Tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã giao nội dung công việc, mốc thời gian hoàn thành từng phần việc cho các công trình trọng điểm, trong đó yêu cầu phải tập trung cao cho công tác chuẩn bị để khởi công dự án đường bộ cao tốc Vinh – Thanh Thủy và dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập vào ngày 18/5/2026.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn