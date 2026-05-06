Loạt giấy tờ mới được tích hợp vào VNeID

Chỉ trong vòng 2 tháng, ứng dụng VNeID đã liên tiếp đón nhận những bản cập nhật pháp lý và kỹ thuật quan trọng. Nhiều loại giấy tờ mang tính thiết yếu đối với đời sống đã chính thức được số hóa.

Nền tảng có 3 hướng cập nhật chính bao gồm thêm tiện ích, giấy tờ mới và nâng cấp hệ thống. Người dân nên chủ động nắm bắt và cập nhật bản thay đổi để giúp giảm tải đáng kể gánh nặng lưu trữ giấy tờ vật lý, cũng như thực hiện thủ tục hành chính một cách nhanh chóng.

Giai đoạn tháng 3-4

Vào giữa tháng 3, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Tính năng này cho phép công dân dễ dàng liên kết thông tin an sinh của mình, phục vụ trực tiếp cho lộ trình chi trả các khoản trợ cấp, hỗ trợ chính sách từ Nhà nước hoàn toàn qua hình thức không dùng tiền mặt.

Nhờ việc quản lý tập trung trên nền tảng định danh quốc gia, quy trình giải ngân được đảm bảo tính minh bạch, an toàn và kịp thời đến đúng tay người thụ hưởng. Người dân có thể chọn mục An sinh xã hội tại giao diện chính và liên kết tài khoản ngân hàng hoặc Mobile Money để nhận trợ cấp.

VNeID có thể được liên kết với các ứng dụng khác của Nhà nước. Ảnh: Xuân Sang.

Sang tháng 4, VNeID tiếp tục mang đến hai tính năng tác động trực tiếp đến an ninh trật tự và an toàn thông tin của người dùng. Bắt đầu từ ngày 01/04/2026, căn cứ theo Nghị định 61/2026/NĐ-CP, nền tảng chính thức mở thêm tính năng tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Người dân đã có thể sử dụng điện thoại thông minh để gửi trực tiếp hình ảnh, video ghi lại vi phạm trên đường. Dữ liệu này sẽ được truyền thẳng đến cơ quan chức năng để tiếp nhận, xác minh và tiến hành xử phạt nguội.

Cũng trong giai đoạn đó, Thông tư 08/2026 về quản lý viễn thông chính thức có hiệu lực, yêu cầu xác thực SIM chính chủ nếu không sẽ bị khoá số. Ngoài thực hiện trực tiếp tại cửa hàng hay qua app nhà mạng, người dân cũng có thể tra cứu và tự xác thực SIM theo đúng quy định trên VNeID.

Mục tiêu cốt lõi của hai tính năng này nhằm góp phần nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông trong cộng đồng cũng như hạn chế nạn SIM rác, giả mạo trong xã hội. Qua đó, ứng dụng đóng vai trò xác thực minh bạch, và là phương tiện giao tiếp giữa công dân với cơ quan chức năng.

Cập nhật tương lai gần

Tháng 5 đánh dấu bước ngoặt lớn với hai bản cập nhật giấy tờ quan trọng, đặc biệt là việc số hóa toàn bộ hồ sơ học tập. Căn cứ theo Nghị định 88/2026/NĐ-CP, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/5, mỗi công dân sẽ bắt đầu sở hữu một mã "hồ sơ học tập suốt đời" đồng nhất với số định danh cá nhân của mình.

Theo đó, toàn bộ kết quả rèn luyện, học bạ từ bậc phổ thông đến giáo dục thường xuyên đều được hệ thống hóa và đưa lên nền tảng số. Các loại văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khi tốt nghiệp cũng sẽ hiển thị trực tiếp trên ví giấy tờ của VNeID.

Người dân không phải mang theo những tập hồ sơ giấy, tốn kém chi phí công chứng khi đi xin việc, thi tuyển hay thuyên chuyển công tác. Đồng thời, dữ liệu số cũng giúp minh bạch hóa hồ sơ năng lực, góp phần giải quyết vấn nạn bằng giả đang tồn tại.

Hướng dẫn thủ tục cấp Lý lịch tư pháp trên VNeID.

Bên cạnh lĩnh vực giáo dục, Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 37/2026 có hiệu lực từ ngày 8/6 tới. Theo đó, giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ có mặt trên hai ứng dụng VNeID và VNeTraffic. Việc chuyển nhượng cũng đơn giản hơn nếu có đầy đủ thông tin tình trạng hôn nhân của chủ xe trên Cổng dịch vụ công.

Chứng từ điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với chứng từ bản giấy. Ngoài ra, việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại hoặc thu hồi các loại Giấy chứng nhận liên quan đến xe và phụ tùng cũng có thể thực hiện online.

Ngoài ra Bộ Công an cũng đang soạn dự thảo, qua đó quy định từ ngày 1/7, thông tin lý lịch tư pháp sẽ hiển thị trên VNeID, áp dụng cho công dân Việt Nam và người nước ngoài từ đủ 16 tuổi trở lên. Nội dung bao gồm thông tin tổng quan về tình trạng án tích, thời điểm cập nhật gần nhất, cùng các chi tiết tương ứng với từng loại phiếu lý lịch tư pháp.

Người đã có định danh điện tử có thể nộp hồ sơ cấp lý lịch tư pháp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc ứng dụng VNeID, hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan có thẩm quyền hay qua dịch vụ bưu chính.

Tác giả: Nhật Tường

Nguồn tin: znews.vn