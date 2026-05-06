Ngôi nhà ngập tràn sắc hoa của 'bóng hồng đa tài' nghệ sĩ Hồng Đào

Sau ánh đèn sân khấu và những năm tháng miệt mài với nghệ thuật, nghệ sĩ Hồng Đào giờ đây chọn cho mình một nhịp sống chậm rãi và bình yên hơn. Không còn ồn ào hay vội vã, chị tận hưởng những khoảnh khắc giản dị bên gia đình, trong không gian sống xanh mát và an yên.
Nghệ sĩ Hồng Đào sinh năm 1962, quê gốc miền Bắc, sinh ra tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Chị tốt nghiệp khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh TP.HCM vào năm 1983. Trong giai đoạn thập niên 1980–1990, chị là một trong những gương mặt nổi bật, xuất hiện dày đặc trên các sân khấu trong nước
Hiện tại, chị sống cùng mẹ ruột và hai con gái trong một căn biệt thự rộng rãi tại bang California, Mỹ. Ngôi nhà được bao quanh bởi khu vườn xanh mát, rực rỡ hoa cỏ, mang đến không gian sống hài hòa với thiên nhiên và cảm giác thư giãn, yên bình
Khu vườn nhà chị trồng đa dạng các loài hoa như hoa hồng, sen đá, hoa ly… Mỗi khi nữ nghệ sĩ bận rộn, mẹ của Hồng Đào là người thay chị chăm sóc khu vườn. Bà còn trồng thêm nhiều loại rau Việt Nam và đều đặn tưới tắm cho những khóm hoa như cúc, trà my, lồng đèn ở cả sân trước lẫn sân sau
Hồng Đào từng chia sẻ rằng những khoảnh khắc bình yên nhất của chị là khi được ở bên gia đình. Sau nhiều biến cố, chị nhận ra rằng sức khỏe và sự an yên trong tâm hồn chính là điều quý giá nhất của hạnh phúc
Đáng chú ý, Hồng Đào từng có khoảng thời gian đối diện với những vấn đề về sức khỏe, khiến chị phải thay đổi nhịp sống thường ngày. Từ đó, chị ưu tiên lối sống chậm rãi, ăn uống khoa học và giữ tinh thần lạc quan. Ngôi nhà tại Mỹ vì vậy không chỉ là nơi ở, mà còn trở thành chốn bình yên giúp chị cân bằng lại cả thể chất lẫn cảm xúc
Sau nhiều thăng trầm, với Hồng Đào, mẹ ruột chính là người quan trọng nhất trong cuộc đời. Bà không chỉ là điểm tựa tinh thần vững chắc mà còn lặng lẽ chăm sóc con cháu, vun vén nhà cửa mỗi khi nữ nghệ sĩ vắng nhà
Bên trong ngôi nhà, Hồng Đào lựa chọn phong cách trang trí tối giản nhưng tinh tế, với gam màu trắng làm chủ đạo, mang lại cảm giác hiện đại mà vẫn ấm cúng. Nữ nghệ sĩ cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về khu vườn và không gian sống trên trang cá nhân, thu hút nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ
Trên trang cá nhân, nữ diễn viên phim Mai chia sẻ những hình ảnh khu vườn rực rỡ với các khóm hoa đua nhau nở, gợi cảm giác yên bình và thư thái
Với Hồng Đào, niềm vui đôi khi rất giản dị: tự tay chăm sóc khu vườn trước sau nhà, rồi hạnh phúc ngắm nhìn thành quả sau những ngày miệt mài vun trồng
Bên cạnh đời sống cá nhân, Hồng Đào vẫn giữ mối liên hệ bền bỉ với nghệ thuật. Chị thỉnh thoảng tham gia một số dự án phù hợp ở cả Mỹ và Việt Nam, nhưng không còn đặt nặng tần suất xuất hiện hay áp lực công việc. Việc chọn lọc vai diễn kỹ càng giúp nữ nghệ sĩ duy trì nguồn cảm hứng sáng tạo và niềm yêu nghề sau nhiều năm gắn bó
Trên mạng xã hội, Hồng Đào cũng khá kín tiếng về không gian sống hay tài sản. Những hình ảnh chị chia sẻ thường xoay quanh cuộc sống thường nhật như bữa cơm gia đình hay những khoảnh khắc giản dị bên người thân. Qua đó, có thể thấy chị đề cao giá trị tinh thần, thay vì phô trương về vật chất
Tác giả: Minh Hoàng
Nguồn tin: thuonggiaonline.vn