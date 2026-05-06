Cá trên sông Lam tiếp tục c.h.ế.t lan xuống hạ lưu, người dân lo lắng

Gia đình anh Phạm Văn Trí (ngụ xã Anh Sơn Đông, Nghệ An) xót xa vớt cá nuôi lồng trên sông Lam bị chết - Ảnh: TÂM PHẠM

Trưa 6-5, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Thành Đặng Long - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bạch Ngọc (Nghệ An) - xác nhận các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã về xã lấy mẫu nước, cá để xác định nguyên nhân cá chết trên sông Lam.

Từ sáng 5-5, nhiều người dân ở các xã Bồi Sơn, Lam Sơn, Ngọc Sơn (cũ), nay là xã Bạch Ngọc, sống gần sông Lam phát hiện tôm, cá có hiện tượng nổi lờ đờ trên mặt nước. Sau đó, tình trạng cá chết ngày càng nhiều, trôi dạt vào bờ.

Một số người dân xuống sông thu gom cá chết, sản lượng lên tới hàng tạ. Tuy nhiên, trên mặt nước vẫn còn cá nổi dày đặc, trôi rải rác trên một đoạn sông dài.

Một người dân xã Bạch Ngọc có hai lồng cá nuôi trên sông Lam cho hay trong sáng 5-5 có nhiều người tập trung ra sông vớt cá. Lồng cá của gia đình bị thiệt hại nặng, số cá còn sống phải bán với giá thấp hơn trước để vớt vát.

Hiện tượng cá chết cũng xuất hiện tại đoạn sông Lam qua xã Anh Sơn Đông (các xã Tào Sơn, Lạng Sơn cũ).

Gia đình anh Phạm Văn Trí - ngụ xã Anh Sơn Đông, Nghệ An - vớt cá nuôi lồng bè trên sông Lam chết - Ảnh: Nhân vật cung cấp

Anh Phạm Văn Trí - 32 tuổi, ngụ xã Anh Sơn Đông, một hộ nuôi cá hơn bốn năm - cho biết lồng nuôi cá trắm, cá leo của gia đình đang phát triển bình thường thì bỗng đồng loạt nổi lên rồi chết. Khi kiểm tra vào sáng sớm, cá đã chết trắng, không kịp xử lý. Gia đình anh phải vớt cá chết đem đi chôn lấp.

Các điểm phát hiện cá chết đều nằm trên sông Lam, cách khu vực cá nuôi lồng bè của người dân xã Anh Sơn chết từ ngày 4-5 khoảng 15 - 30km.

Trong sáng 6-5, người dân đi qua sông Đào (huyện Yên Thành cũ) cũng phát hiện cá, tôm nổi lên dọc hai bờ, chưa rõ nguyên nhân.

Sông Đào là công trình thủy lợi, lấy nước từ sông Lam để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cho các huyện vùng đồng bằng ven biển Nghệ An.

Cá nổi lờ đờ trên sông Đào sáng 6-5. Sông Đào là công trình thủy lợi, lấy nước từ sông Lam để phục vụ tưới tiêu, sản xuất nông nghiệp cho các huyện vùng đồng bằng ven biển Nghệ An - Ảnh: Bạn đọc cung cấp

"Mấy hôm trước nắng nóng, có mưa dông. Không biết cá nổi rồi chết là do thay đổi thời tiết hay nguồn nước bị ô nhiễm. Chúng tôi mong cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, xác định nguyên nhân để bà con yên tâm sản xuất", anh Nguyễn Thọ Tùng - ngụ xã Giai Lạc, Nghệ An - nói.

Trong khi đó, một lãnh đạo xã Con Cuông - địa phương phía trên nhà máy mía đường xảy ra sự cố vỡ bồn chứa mật rỉ - cho hay đến nay chưa ghi nhận cá chết trên sông Lam.

Việc xuất hiện tình trạng cá nuôi lồng bè lẫn thủy sản tự nhiên trên sông Lam chết chưa rõ nguyên nhân đang khiến người dân lo lắng về chất lượng nguồn nước.

Sông Lam bắt nguồn từ Lào, là một trong hai con sông lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ.

Phần chính của dòng sông chảy qua Nghệ An, đoạn cuối hợp lưu với sông La từ Hà Tĩnh, tạo thành ranh giới giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, trước khi đổ ra biển tại cửa Hội.

Từ vị trí phát hiện cá chết ban đầu xuôi xuống hạ lưu, sông Lam là nguồn nước quan trọng phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân các huyện (cũ): Anh Sơn, Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên và TP Vinh.

Cá tự nhiên chết trên sông Lam đoạn qua xã Bạch Ngọc, Nghệ An chiều 5-5 - Ảnh: DOÃN HÒA

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, sáng 4-5, khi kiểm tra các lồng bè nuôi cá trên sông Lam, nhiều hộ nuôi cá ở xã Anh Sơn (Nghệ An) phát hiện cá chết nổi trắng. Cá chết đủ loại như cá trắm, cá trôi, cá mè, với trọng lượng từ 0,5 - 3kg. Theo phản ánh của người dân, hiện tượng cá chết bắt đầu xuất hiện từ sáng sớm và diễn ra trên diện rộng. Nhiều hộ nuôi nghi ngờ nguyên nhân có thể do nguồn nước sông Lam bị ô nhiễm đột ngột. Ngoài cá nuôi lồng bè chết, người dân xã Anh Sơn còn vớt được nhiều loại tôm, cá tự nhiên bị ngộp, dạt vào bờ.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ