Nghệ An có thêm dự án FDI 115 triệu USD từ Everwin Precision

Trong tỉnh

Dự án Nhà máy công nghệ Everwin (Nghệ An) do Công ty TNHH công nghệ Everwin Precision (Việt Nam) đầu tư trên diện tích 16,5 ha trong KCN VSIP Nghệ An, với tổng mức đầu tư 115 triệu USD.