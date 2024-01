Nghệ An có thêm 5 dự án FDI với tổng mức đầu tư 311 triệu USD

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý và Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư/giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 6 dự án. Ảnh: Sở TT&TT Nghệ An cung cấp.