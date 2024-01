Nghệ An tổ chức hội nghị công bố quy hoạch tỉnh ngày 13/1

UBND tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ban hành kế hoạch tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040; Phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Theo đó, cả 2 hội nghị đều sẽ diễn ra tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An vào sáng 13/1/2024.

Nghệ An là địa phương có rất nhiều tiềm năng, dư địa phát triển

Trong đó, Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồng án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 sẽ diễn ra từ 8h -9h20 và được trực tuyến đến các điểm cầu các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Nghệ An.

Hội nghị dự kiến sẽ có sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh thành phố vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Tại Hội nghị này, lãnh đạo Chính phủ sẽ trao Quyết định số 1059/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050; Quyết định số 93/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đến năm 2040 cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh Nghệ An sẽ trao quyết định chủ trương đầu tư/ giấy chứng nhận đầu tư cho một số các dự án mới.

Sau khi Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồng án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An đến năm 2040 kết thúc, Ban tổ chức sẽ tiếp tục tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023, xây dựng Kế hoạch năm 2024 của Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ.

Được biết, Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 vừa qua.

Theo Quy hoạch này, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 đó là xây dựng Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là trung tâm của khu vực Bắc Trung bộ về thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, công nghiệp và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; có hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; các giá trị văn hóa, lịch sử được bảo tồn và phát huy; môi trường sinh thái được bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc.

Tầm nhìn đến năm 2050, Nghệ An là tỉnh phát triển toàn diện, văn minh, hiện đại của cả nước và mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và xứ Nghệ; là động lực phát triển quan trọng của khu vực Bắc Trung Bộ; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; các giá trị văn hóa, lịch sử và truyền thống, hệ sinh thái tự nhiên được bảo tồn và phát huy; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Tác giả: Ngọc Tân

Nguồn tin: Báo Đầu tư