Nghệ An: Cơ quan công sở tiền tỷ có nguy cơ thành phế tích?

Trụ sở trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An luôn trong tình trạng "cổng đóng then cài" suốt 2-3 năm nay không sử dụng

Thực trạng này đang diễn ra lâu nay tại trụ sở cơ quan Trung tâm phòng chống HIV/AIDS thuộc Sở Y tế tỉnh Nghệ An đóng trên địa bàn khối Yên Hoà, phường Quán Bàu, TP.Vinh. Được biết, đây là công trình được xây dựng cao 03 tầng với hàng chục phòng làm việc và đưa vào sử dụng chưa lâu nhưng đến nay đã rơi vào trạng thái “cửa đóng then cài”, không một bóng người qua lại.

Theo người dân ở đây cho biết, công trình toà nhà trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS toạ lạc trên vị trí “đất vàng” ở TP. Vinh dù mới đưa vào sử dụng nhưng hơn 2-3 năm nay rơi vào trạng thái bị bỏ hoang.

Bên trong khuôn viên trụ sở này rộng hàng nghìn m2 cỏ dại mọc um tùm, hoang hoá nhiều hạng mục

“Chúng tôi không hiểu lộ trình, kế hoạch như thế nào nhưng trụ sở chi hàng chục tỷ đồng xây dựng xong, chưa sử dụng được bao lâu nay bỏ không rất lãng phí. Trong khi đó, nguồn ngân sách nhà nước đang eo hẹp, không biết trước khi phê duyệt xây dựng mới trụ sở cơ quan bảo hiểm này, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đã lường trước sự việc hay bỏ qua tất cả để xây cho bằng được?” - một người dân sinh sống ở gần trụ sở bức xúc.

Qua tìm hiểu, vào năm 2019, sau khi thành lập Trung tâm kiểm soát bệnh tật Nghệ An (CDC) trên cơ sở sát nhập các đơn vị trực thuộc gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe và Trung tâm Tư vấn và dịch vụ dân số - kế hoạch hóa gia đình tỉnh, Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cũng chính thức biên chế về CDC Nghệ An.

Và, kể từ thời điểm đó đến nay toàn bộ công trình hạ tầng, phòng làm việc, khuôn viên trụ sở rộng hàng nghìn m2 của cơ quan Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Nghệ An “án binh bất động”.

Trước tình trạng này, ông Nguyễn Trung Long - Trưởng phòng quản lý giá và công sản (Sở Tài chính tỉnh Nghệ An) xác nhận khuôn viên, trụ sở Trung tâm phòng chống HIV/AIDS sau khi sát nhập hiện đang chờ sắp xếp, bố trí để tái sử dụng.

Nằm ở trị "đất vàng" của TP.Vinh, sau khi sát nhập vào CDC Nghệ An từ năm 2019, nhiều cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật cũng "đắp chiếu" không sử dụng

Trước câu hỏi việc sắp xếp tài sản công tránh để lãng phí suốt thời gian dài, ông Nguyễn Trung Long cho biết tỉnh Nghệ An đã có phương án sẽ chuyển giao trụ sở làm việc của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS sang cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An sử dụng tạm để chờ chuyển về trụ sở mới.

“Tỉnh đang có phương án chấp thuận xây mới trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường tại địa điểm mới ở xã Nghi Phú, TP.Vinh và các vị trí đất, trụ sở của Sở này sẽ tiến hành đưa ra đấu giá để lấy nguồn vốn xây trụ sở mới. Theo đó, trụ sở cũ của trung tâm phòng chống HIV/AIDS sẽ được bố trí cho các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng tạm” – ông Nguyễn Trung Long thông tin.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đến nay việc dịch chuyển các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An cũng chưa được tiến hành. Điều này cũng đồng nghĩa với việc toàn bộ khuôn viên trụ sở với hệ thống hạ tầng kỹ thuật có giá trị hàng chục tỷ đồng có công năng sử dụng gần như còn giá trị của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Nghệ An vẫn chưa biết bao giờ hết cảnh bỏ hoang và có nguy cơ trở thành phế tích.

