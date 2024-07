Nghệ An: Cơ quan chức năng vào cuộc vụ cơ sở thẩm mỹ Mayo Clinic

Chiều 2/7, liên quan tới vụ việc một nữ khách hàng “ngất xỉu” tại cơ sở thẩm mỹ Mayo Clinic (số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, TP Vinh) do phải trả cho cơ sở thẩm mỹ này số tiền 513 triệu đồng vì sử dụng các dịch vụ làm đẹp tại đây. Cho rằng mình bị lừa dối, nữ khách hàng cùng người thân đã trực tiếp đến cơ sở thẩm mỹ Mayo Clinic yêu cầu trả lại tiền, nhưng không được chấp thuận...

Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Thị Hồng Hoa thông tin, sau khi nắm bắt được thông tin vụ việc, Sở Y tế đã chỉ đạo phòng Thanh tra phối hợp với Công an TP Vinh và các đơn vị liên quan để xác minh nội dung nữ khách hàng tố cáo cơ sở thẩm mỹ Mayo Clinic.

Là cơ sở thẩm mỹ nhưng ngay từ biển bảng quảng cáo ngoài cơ sở này đã mập mờ thông tin, nếu không tiếp nhận thông tin qua facebook rất khó để biết đây là cơ sở thẩm mỹ...

Chánh Thanh Tra Sở Y tế Trần Nguyên Truyền thông tin, ngay sau khi nắm bắt sự việc, đơn vị đã phối hợp với Công an TP Vinh, trực tiếp đến thẩm mỹ Mayo Clinic để xác minh, thu thập hồ sơ làm rõ những nội dung nữ khách hàng tố cáo đối với cơ sở thẩm mỹ này.

“Hiện các đơn vị liên quan đang tích cực vào cuộc sớm xác minh rõ các nội dung nữ khách hàng tố cáo thẩm mỹ Mayo Clinic. Bước đầu đã thu thập hồ sơ, tài liệu, tuy nhiên quan làm việc thì hiện tại đoàn chỉ mới tiếp cận làm việc với hai nhân viên được ủy quyền tại cơ sở này vì người có trách nhiệm thì đang ở Hà Nội. Quá trình làm việc cho thấy có dấu hiệu chống chế...”, ông Truyền nêu.

Phía Phòng Y tế TP Vinh thông tin, Thẩm mỹ Mayo Clinic chi nhánh Nghệ An (số 12, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng) chỉ là cơ sở thẩm mỹ. Cơ sở thẩm mỹ này không có phép hành nghề y, không được cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh theo quy định. Do đó cơ sở này không được phép can thiệp chuyên sâu, xâm lấn...Năm 2023 cơ sở này từng bị Phòng Y tế TP Vinh kiểm tra và phát hiệu thiếu một số thủ tục liên quan nhưng sau đó đã bổ sung nên không xử phạt.

Một số thông tin quảng cáo trên facebook về thẩm mỹ Mayo Clinis

Liên quan tới các nội dung quảng cáo đăng tải dày đặc các thông tin có dấu hiệu vi phạm trên các trang facebook mang tên Viện thẩm mỹ Mayo Clinic chuẩn Hoa Kỳ chi nhanh Vinh, Nghệ An, Thanh Tra Sở Y tế thông tin đã trao đổi nội dung này nhưng những người liên quan làm việc đang phủ nhận không phải do cơ sở này đưa thông tin đó mà ở Hà Nội quản lý và điều hành các trang facebook...

Để rộng đường dư luận về vụ việc này, phóng viên tiếp tục liên hệ với cơ sở thẩm mỹ Mayo Clinic tuy nhiên nhân viên quản lý ở cơ sở này cho biết hiện người trực tiếp phụ trách cơ sở vắng mặt nên chưa thể cung cấp thông tin.

Được biết, Nghệ An hiện chỉ có 1 bệnh viện và 3 phòng khám thẩm mỹ được ngành Y tế cấp phép. Đây là những cơ sở được phép cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ có sử dụng thuốc, các chất, thiết bị để can thiệp vào cơ thể người (phẫu thuật, thủ thuật, các can thiệp có tiêm, chích, bơm, chiếu tia, sóng, đốt hoặc các can thiệp xâm lấn khác) làm thay đổi màu sắc da, hình dạng, cân nặng, khiếm khuyết của các bộ phận trên cơ thể; xăm, phun, thêu trên da có sử dụng thuốc gây tê dạng tiêm.

