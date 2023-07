Nghệ An có hơn 3 triệu người tham gia bảo hiểm

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An. Ảnh: nghean.bhxh.gov.vn

Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, tính đến hết tháng 6/2023, toàn tỉnh Nghệ An có 3.027.092 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BHTN. Trong đó, số người tham gia BHXH là 378.109 người (đạt tỷ lệ bao phủ là 22,5%).

Theo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh Nghệ An trong tháng 6/2023 hơn 644,7 tỷ đồng; lũy kế đến 30/6/2023 là 4.043,1 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch BHVN giao, tăng 377,9 tỷ đồng (tăng 10,31%) so với cùng kỳ năm trước (6/2022), tăng 1,8% so với tỷ lệ thu phân kỳ của BHXH Việt Nam giao.

Tính đến hết tháng 6/2023, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Nghệ An hơn 403,9 tỷ đồng (trong đó nợ ngân sách hơn 9,2 tỷ đồng, chiếm 2,28% tổng số nợ, nợ BHXH, BHYT dưới 1 tháng là 32,6 tỷ đồng, chiếm 8,09%); chiếm 4,68% số phải thu; tỷ lệ nợ giảm 0,04% so với cùng kỳ năm ngoái (4,72%).

Số lượng sổ BHXH cấp cho người lao động tham gia BHXH trong tháng 6/2023 là 4.741 sổ; lũy kế đến thời điểm báo cáo là 22.760 sổ, chiếm tỷ lệ 0,88% so với số lao động đang tham gia BHXH, BHYT. Số lượng thẻ BHYT phát hành còn giá trị sử dụng trong tháng 6/2023 là 31.318 thẻ, lũy kế đến thời điểm báo cáo là 407.084 thẻ.

Trong khi đó, tổng số chi BHXH, BHYT trong tháng 6/2023 là 1.308,5 tỷ đồng; lũy kế từ đầu năm đến 30/6/2023 là 7.585,6 tỷ đồng, tăng 439,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 tương ứng tăng 6,16%. Trong đó, tổng chi BHXH, BHTN phát sinh trong tháng 6/2023 là 907,2 tỷ đồng; lũy kế đến ngày 30/6/2023 là 5.383,9 tỷ đồng, tăng 158,3 tỷ đồng (3,03%) so với cùng kỳ năm 2022; Số chi KCB BHYT trong tháng 6/2023 là 401,2 tỷ đồng, giảm 2,1 tỷ đồng tương ứng giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế đến 30/6/2023 là 2.201,6 tỷ đồng, tăng 280,1 tỷ đồng tương ứng tăng 14,6% so với cùng kỳ năm trước.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An cho biết, để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong 6 tháng cuối năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tiếp tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ một phần mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân khi tham gia.

Bên cạnh đó, phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi, vận động, huy động các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm đồng hành cùng với tỉnh tổ chức chương trình trao tặng sổ BHXH tự nguyện, thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần vào việc thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn; phối hợp Sở Tài chính, Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện cấp kinh phí mua thẻ BHYT và hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện kịp thời.

Rà soát, đánh giá, mở rộng mạng lưới tổ chức dịch vụ và nhân viên thu. Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, nhân viên thu trên địa bàn toàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định về treo biển hiệu, điều kiện cơ sở vật chất, thực hiện quy trình, nghiệp vụ thu và các vấn đề liên quan đến trách nhiệm của các Tổ chức dịch vụ thu, nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm và chấn chỉnh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tuyên truyền, vận động người dân tại các vùng bãi ngang ven biển, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội (KTXH) khó khăn, người đang sinh sống tại vùng có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn, không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT, tiếp tục tham gia BHYT…

Tăng cường các biện pháp đôn đốc thu hồi nợ như: Thành lập các Tổ đôn đốc thu hồi nợ trực tiếp làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động; phối hợp Công an tỉnh Nghệ An mời làm việc trực tiếp cơ quan BHXHvà lập biên bản làm việc với các đơn vị nợ BHXH kéo dài; thành lập các đoàn thanh tra chuyên ngành đột xuất, xử phạt vi phạm hành chính,..

Đồng thời, bám sát chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Bộ Y tế trong triển khai thực hiện chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh; Tăng cường công tác giám định chi phí KCB BHYT theo đúng quy trình Giám định BHYT của BHXH Việt Nam, nhất là tập trung kiểm soát chi phí KCB BHYT đối với các cơ sở KCB có cảnh báo từ Hệ thống thông tin giám định, phát hiện những vấn đề bất thường trong chi KCB để tiến hành kiểm tra, giám định chuyên đề đối với các cơ sở KCB BHYT và kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Thẩm định, thanh quyết toán chi phí KCB các cơ sở KCB kịp thời, đúng quy định.

Ngoài ra, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh trong công tác thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT trên địa bàn. Thành lập đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất tại các cơ sở KCB BHYT gia tăng chi phí KCB; Kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền xử lý ngay khi phát hiện trường hợp vi phạm về KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT theo quy định pháp luật.

Tác giả: DUY ANH

Nguồn tin: nhadautu.vn