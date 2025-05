Nghệ An chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn

Trụ sở HĐND - UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: dbndnghean.vn

UBND tỉnh Nghệ An vừa công bố chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2025.

Theo đó, việc xúc tiến đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Nghệ An, tập trung thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách về kêu gọi đầu tư, tạo dựng môi trường đầu tư thân thiện để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Đồng thời mở rộng các mối quan hệ hợp tác quốc tế, để Nghệ An là "Điểm đến thành công" đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư, du khách trong và ngoài nước.

Ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, để tránh đơn lẻ trong xúc tiến đầu tư, địa phương này sẽ phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, tăng cường liên kết vùng, liên kết với các địa phương trọng điểm về kinh tế, du lịch.

Nghệ An sẽ tạo ra phương châm 5 sẵn sàng trong thu hút đầu tư, gồm: Quy hoạch - Hạ tầng thiết yếu - Mặt bằng đầu tư - Nguồn nhân lực - Đổi mới cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, đồng hành cùng phát triển nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.

Theo ông Bùi Thành An, tỉnh Nghệ An sẽ chủ động tiếp cận, kết nối các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đứng đầu các chuỗi cung ứng để kịp thời thu hút dòng vốn đầu tư mới; tập trung thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư các dự án lớn chất lượng, có tác động lan tỏa, có giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường, đảm bảo sự tham gia của doanh nghiệp địa phương trong chuỗi giá trị, tạo tiền đề dịch chuyển các dự án công nghiệp hỗ trợ đi kèm từ nước ngoài vào Nghệ An.

Với hoạt động xúc tiến du lịch, Nghệ An sẽ tập trung khai thác thị trường khách nội địa ở các tỉnh phía Bắc mà trọng tâm là Hà Nội, Quảng Ninh, Lào Cai đồng thời tích cực thúc đẩy mở rộng sang các tỉnh phía Nam và miền Trung Tây Nguyên theo đường Hồ Chí Minh và đường hàng không về thăm quê Bác.

Mở rộng khai thác thị trường khách Thái Lan, Lào và các nước ASEAN, xúc tiến hợp tác với Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM, Phú Quốc, từng bước tiếp cận thị trường khách quốc tế có mức chi tiêu cao như: Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước châu Âu.

Để đạt được mục tiêu trên, Nghệ An sẽ phát triển sản phẩm tour tuyến du lịch đặc trưng của từng địa phương. Xây dựng các sản phẩm du lịch mới theo mùa gắn với du lịch xanh, tổ chức chương trình du lịch nghỉ dưỡng kết hợp các giải thi đấu thể thao, cùng với quảng bá hình ảnh Nghệ An ra quốc tế.

Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An cho biết, đi đôi với xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, Nghệ An sẽ tham gia các chương trình liên kết, xúc tiến thương mại với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt là các hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp với các nhà phân phối, nhà xuất/nhập khẩu trong và ngoài nước.

Hiện nay, UBND tỉnh Nghệ An đã giao Trung tâm Đầu tư, xúc tiến thương mại và du lịch tỉnh cùng các sở, ngành, Ban Quản lý khu kinh tế Đông Nam triển khai các nội dung trong chương trình xúc tiến đầu tư của địa phương này.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn