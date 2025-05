Nghệ An: Công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với lãnh đạo, chỉ huy

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Phòng Tổ chức cán bộ đã công bố các quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 16 đồng chí phó trưởng phòng và 06 đồng chí chỉ huy cấp đội, Công an cấp xã.

Trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 16 đồng chí phó trưởng phòng

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh gửi lời chúc mừng đến 16 đồng chí phó trưởng phòng và 06 đồng chí chỉ huy cấp đội, Công an cấp xã đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được nghỉ công tác, chờ hưởng chế độ hưu trí trong đợt này. Đặc biệt, đồng chí Phó Giám đốc ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đồng chí đã tình nguyện nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất trong Công an nhân dân để tạo điều kiện thuận lợi cho Công an tỉnh thực hiện công tác bố trí nhân sự, cán bộ phục vụ đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an và tỉnh Nghệ An. Các đồng chí nghỉ công tác đợt này đều là những đồng chí được đào tạo bài bản từ các trường Công an nhân dân, với hơn 35 năm công tác, trải qua nhiều lĩnh vực, môi trường, vị trí công tác khác nhau, nhất là sớm trưởng thành từ cơ sở, luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần cách mạng, phẩm chất đạo đức trong sáng của người chiến sĩ Công an nhân dân; không ngại khó, ngại khổ, tận tụy, trách nhiệm với công việc, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Toàn cảnh buổi lễ

Trao quyết định nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với 06 đồng chí chỉ huy cấp đội, Công an cấp xã.

Đặc biệt, trong quá trình công tác, 22 đồng chí đã có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng giúp Công an tỉnh Nghệ An đạt nhiều thành tích quan trọng, được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng, nhất là danh hiệu đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Với những thành tích và cống hiến của các đồng chí, Đảng, Nhà nước, Công an tỉnh luôn ghi nhận, đánh giá cao và đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn và luôn tin tưởng với bề dày kinh nghiệm công tác, các đồng chí tiếp tục theo dõi, đồng hành, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của mình, góp phần xây dựng lực lượng Công an Nghệ An chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó, tranh thủ kinh nghiệm, luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, suy nghĩ và thực hiện tốt nhất chế độ chính sách cho các đồng chí theo đúng quy định.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh chụp ảnh lưu niệm với 22 đồng chí nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí

Tác giả: Ngọc Anh - Vương Linh

