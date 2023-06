Nghệ An chủ động phòng gian lận tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

Học sinh Nghệ An tham gia thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Hồ Lài.

Sáng 18/6, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức Hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh, một số sở, ban, ngành liên quan và điểm trưởng, điểm phó sở tại của 70 điểm thi trong toàn tỉnh.

Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cơ sở vật chất, con người

Kỳ thi năm nay, Nghệ An có sự tham gia của 36.889 thí sinh với 70 điểm thi và 1.669 phòng thi. Để chuẩn bị kỳ thi này, toàn tỉnh huy động 5.864 cán bộ làm công tác coi thi, phục vụ kỳ thi, trong đó có 3.843 cán bộ làm công tác coi thi, cán bộ giám sát điểm thi.

Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức hội nghị tổ chức công tác thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Ảnh: Hồ Lài.

Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đề nghị các điểm trường cần rà soát lại các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 về cơ sở vật chất, nhân lực con người. Các điểm thi cần phải dự đoán, phòng tránh các vấn đề về thiên tai, lũ quét, phối hợp với cơ quan công an làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cả vòng trong, vòng ngoài. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ coi thi cho các giám thị, chuẩn bị đầy đủ các lực lượng dự phòng. Lãnh đạo Sở cũng lưu ý, Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia là một kỳ thi đặc biệt quan trọng, vì vậy việc tổ chức kỳ thi phải đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế, an ninh, an toàn, bảo mật.

Trong kỳ thi, vai trò của giám thị rất quan trọng, vừa đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng, trung thực, nhưng cũng phải tạo tâm lý an toàn, thoải mái để học sinh làm bài thi một cách tốt nhất.

Tại cuộc họp Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An cũng đã quán triệt các nội dung để triển khai kỳ thi an toàn.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo thi tỉnh Nghệ An nêu ý kiến về công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2023. Ảnh: Hồ Lài.

Hội đồng thi tỉnh Nghệ An có số lượng thí sinh dự thi đông, các điểm thi nhiều nên việc đảm bảo an toàn ở các điểm thi gặp nhiều khó khăn, có nhiều nguy cơ về trật tự an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, việc đảm bảo an toàn ở các điểm thi còn đối diện với nhiều yếu tố khách quan khác như cháy nổ hỏa hoạn, việc sử dụng phương tiện phát sóng trong các trường thi, thí sinh sử dụng công nghệ cao, các đối tượng xấu lợi dụng tâm lý lo lắng của học sinh để sử dụng hành vi lừa đảo in ấn đề thi, bài thi, lợi dụng mạng xã hội để đưa tin thất thiệt.

Với mục đích đảm bảo bảo an ninh an toàn tại các điểm thi, không để xảy ra sai sót, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đề nghị Sở GD&ĐT, các đơn vị liên quan cần tiếp tục rà soát các điều kiện cần thiết, các khâu tổ chức kỳ thi.

Chủ động phòng chống gian lận công nghệ cao

Theo Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, các điểm thi để có phương án chủ động tham mưu cho tỉnh để làm tốt công tác chuẩn bị, kiểm tra thực hiện, đảm bảo các quy trình, quy định của pháp luật. Điểm trưởng ở các điểm thi phải quán triệt các thành viên liên quan thực hiện đúng quy chế.

Giám thị là lực lượng quan trọng, cần được tập huấn kỹ lưỡng để thực hiện đúng quy chế thi, đảm bảo khách quan, công bằng cho thí sinh. Ảnh: Hồ Lài.

Bộ phận giám thị hướng dẫn kỹ cho các thí sinh để các em làm đúng quy chế thi, tránh để xảy ra những vi phạm đáng tiếc, đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh. Lãnh đạo công an tỉnh Nghệ An cũng đề nghị ngành giáo dục chuẩn bị đủ nhân lực cho công tác chuẩn bị thi, đặc biệt với cán bộ coi thi phải lựa chọn những người có đủ điều kiện, phẩm chất đạo đức và nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Về phía công an tỉnh cũng đặc biệt lưu ý đến vấn đề an ninh trật tự tại các điểm thi. Tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông, công an địa phương để phân luồng giao thông, đặc biệt là 2 thời điểm trước giờ thi và sau khi thí sinh hoàn thành buổi thi.

Đại diện Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ - công an tỉnh Nghệ An giới thiệu số phương pháp nhận biết hành vị vi phạm trong thi cử. Ảnh: Hồ Lài.

Sau phần trao đổi của Phó Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, đại diện Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ cũng giới thiệu chuyên đề về hoạt động sử dụng phương tiện kỹ thuật để thực hiện hành vi tiêu cực, gian lận và 1 số phương pháp nhận biết hành vị vi phạm trong thi cử.

Hiện nay, hành vi gian lận thi cử là điều có thể xảy ra ở bất cứ kỳ thi nào. Trước đó, qua theo dõi một số vụ điển hình và cho thấy việc hành vi gian lận không chỉ có nguy cơ xảy ra đối với thí sinh mà còn có thể với phụ huynh, giáo viên với mục đích để có thể thay đổi kết quả của kỳ thi.

Điều đáng lo ngại là ngày càng có nhiều thiết bị tinh vi gắn vào phương tiện rất bình thường như đồng hồ, kính đeo mắt, các thẻ từ tương tự như thẻ ATM... sử dụng mục đích gian lận trong thi cử. Vì vậy, trong quá trình làm nhiệm vụ, đại diện Công an tỉnh đề nghị các giám thị cần chú ý đến những dấu hiệu bất thường của các thí sinh để phát hiện những trường hợp sử dụng công nghệ phương tiện kỹ thuật để thực hiện các hành vi tiêu cực. Tất cả những hành vi này theo quy chế của Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ bị lập biên bản, đình chỉ thi.

Tại hội nghị, đại diện các điểm thi Tốt nghiệp THPT tỉnh Nghệ An cũng tham gia tập huấn công tác tổ chức thi năm 2023. Trong đó nhấn mạnh đến vấn đề đảm bảo an toàn, tuyệt mật đề thi, bài thi như: giao nhận đề thi, bài thi, phân công nhiệm vụ trực bảo vệ…

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn