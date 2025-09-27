Nghệ An: Chủ động các biện pháp ứng phó bão Bualoi

Theo đó, trước diễn biến phức tạp từ bão số 10, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An đã yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện thông báo cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ sáng 27/9.

Đối với tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải kịp thời thông báo việc về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn. Sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú (bao gồm cả tàu du lịch, tàu vận tải). Tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án ứng phó bão số 10.

Tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, phương tiện, tài sản đặc biệt đối với các điểm du lịch, nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và các công trình trên biển, trên đảo, khu vực ven biển.

Căn cứ tình hình cụ thể, chủ động di dời dân tại các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản ven bờ, trên biển, trên đảo để đảm bảo an toàn. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

Tổ chức chặt tỉa cành cây, chằng chống, gia cố nhà ở; sẵn sàng các biện pháp đảm bảo an toàn, hạn chế thiệt hại về kho tàng, trụ sở, công trình công cộng, khu công nghiệp, khu vực hầm mỏ, khai thác khoáng sản, nhà máy, hệ thống lưới điện, viễn thông.

Có biện pháp khắc phục nhanh sự cố về giao thông, điện lực và viễn thông, đảm bảo duy trì hoạt động trong mọi tình huống, không để gián đoạn trước, trong và sau bão.

Sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực ven biển, vùng thấp trũng, khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu đến nơi an toàn. Có phương án hỗ trợ chỗ ở tạm, lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân phải sơ tán, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân.

Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt, khu vực đã bị thiệt hại nặng nề do thiên tai thời gian qua. Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,... trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người.

Khẩn trương rà soát phương án, đảm bảo an toàn công trình đê điều đang thi công, trọng điểm xung yếu và phương án hộ đê chống bão, lũ trên địa bàn theo phương châm “bốn tại chỗ”. Kiểm tra, rà soát các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.

Mưa lớn kéo dài khiến một số tuyến đường ở phường Thành Vinh, phường Vinh Phú ngập, khó khăn cho việc di chuyển của phương tiện giao thông.

Các công ty thủy lợi, thủy điện khẩn trương vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định. Tổ chức thường trực, sẵn sàng điều tiết đảm bảo an toàn công trình, hạ du.

Các đơn vị, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão, mưa lũ, có kế hoạch và quyết định cho học sinh nghỉ học, cho người lao động tại các khu công nghiệp, doanh nghiệp nghỉ làm trong thời gian bão đổ bộ.

Phân luồng giao thông, hạn chế người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ và mưa lũ lớn. Bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở. Bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Tỉnh Nghệ An yêu cầu công ty thủy lợi, thủy điện khẩn trương vận hành, điều tiết các hồ đập thủy điện, thủy lợi để dành dung tích đón lũ theo quy định.

Sẵn sàng phương án đảm bảo tiêu nước, chống úng cho diện tích sản xuất nông nghiệp; triển khai lực lượng, phương tiện tiêu nước đệm, khơi thông các điểm nghẽn dòng, cản trở thoát lũ, sẵn sàng vận hành hệ thống tiêu nước đối với khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư, đồng thời thông tin, hướng dẫn người dân kê cao đồ đạc, chuẩn bị lương thực, vật tư thiết yếu để ứng phó với bão, mưa lũ để giảm thiểu thiệt hại.

Tác giả: Hoàng Phạm

Nguồn tin: kinhtedothi.vn