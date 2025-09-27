Từ tối mai, bão Bualoi vào Nghệ An - Quảng Trị, có thể mạnh hơn bão số 5

Dự báo vị trí và hướng di chuyển bão Bualoi lúc 7h sáng 27-9 - Ảnh: VNDMS

Cục Khí tượng thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhận định như vậy khi thông tin về diễn biến bão Bualoi sáng 27-9.

Càng di chuyển vào gần bờ, cường độ bão Bualoi càng có xu hướng mạnh thêm

Theo Cục Khí tượng thủy văn, bão Bualoi là cơn bão di chuyển rất nhanh (khoảng 30-35km/h, gần gấp đôi tốc độ trung bình), cường độ bão mạnh. Càng di chuyển vào gần bờ, cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng.

Bão có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, ở Philippines ít nhất 10 người chết, hơn 433.000 người đã được di tản do rủi ro lở đất và ngập lụt.

Hiện nay bão đang cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía đông đông nam, gió bão mạnh cấp 11-12 (103-133km/h) và đang đi nhanh theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 35km/h.

Dự báo sáng 28-9, bão sẽ di chuyển vào vùng biển miền Trung, cường độ có khả năng mạnh lên cấp 12-13 (118-149km/h), giật cấp 16. Khoảng tối đến đêm 28-9, bão đi vào đất liền khu vực Nghệ An - bắc Quảng Trị.

"Hoàn lưu bão rộng, gió mạnh ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh, thành phố ven biển phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Bắc Trung Bộ từ Thanh Hóa đến Huế.

Đây là một cơn bão rất mạnh, dự báo gió mạnh trên đất liến có khả năng tương đương hoặc lớn hơn cơn bão số 5 (Kajiki) năm 2025 đổ bộ vào Hà Tĩnh, Nghệ An cuối tháng 8 (gây gió mạnh cấp 8-10, giật cấp 12)" - Cục Khí tượng thủy văn nhận định.

Bão Bualoi mạnh thêm, dự báo tối mai đổ bộ vào Thanh Hóa - Quảng Trị

Ven biển Thanh Hóa - Hà Tĩnh nước biển có thể dâng 2m

Từ chiều 28-9, trên đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12 (89-133km/h), giật cấp 14.

Vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình, từ nam Quảng Trị đến Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Vùng ven biển và các đảo từ Ninh Bình-Hà Tĩnh có nước dâng do bão cao từ 1-2m, riêng Thanh Hóa và Nghệ An 1,5-2m. Nguy cơ cao ngập các tuyến đê, đường ven biển, ven cửa sông do nước biển dâng và sóng trong bão rất cao vào tối và đêm 28-9.

Cũng do ảnh hưởng của bão, hôm nay ở khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 6-8m, vùng gần tâm bão 8-10m, biển động dữ dội.

Từ chiều tối 27-9, vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ và Lý Sơn) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m, biển động mạnh. Từ gần sáng 28-9, gió tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-13, giật cấp 16, sóng biển cao 5-7m, biển động dữ dội.

Từ gần sáng 28-9, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5m, biển động rất mạnh.

Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa - Hà Tĩnh mưa lớn, có nơi trên 600mm Từ đêm nay đến 30-9, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa phổ biến 100-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh phổ biến 200-400mm, cục bộ có nơi trên 600mm. Từ ngày 28 đến 30-9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông ở Thanh Hóa như sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu có khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 1 - báo động 2. Các sông ở Nghệ An như thượng lưu sông Cả có thể lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3, hạ lưu sông Cả lên trên mức báo động 1. Đối với các sông ở Hà Tĩnh như sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố khả năng lên mức báo động 2 - báo động 3, sông La lên trên mức báo động 1. Sông Gianh (Quảng Trị) lên mức báo động 1 - báo động 2, sông Kiến Giang (Quảng Trị) có thể lên mức báo động 2 - báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở vùng trũng thấp ven sông, các khu đô thị và lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Tác giả: Chí Tuệ

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ