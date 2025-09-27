Mưa lớn trước bão Bualoi, nhiều tuyến phố ở Nghệ An ngập sâu

Đường 72m, TP Vinh cũ ngập sáng 27-9 - Ảnh: TÂM PHẠM

Từ sáng sớm 27-9, do ảnh hưởng của hoàn lưu trước cơn bão Bualoi, tại TP Vinh (cũ), tỉnh Nghệ An xuất hiện mưa lớn kéo dài.

Mưa liên tục trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến phố ngập sâu. Trên tuyến đường 72m, nước dâng ngập hơn nửa bánh xe làm nhiều xe chết máy.

Ngoài các tuyến phố trung tâm vừa được cải tạo hệ thống thoát nước nhanh thì tại các tuyến phố cũ như Phan Bội Châu, Trường Chinh, Đặng Thái Thân... cũng bị ngập, xe cộ gặp khó khăn khi di chuyển qua đây.

"Sáng nay tôi có việc phải vào trung tâm thành phố nhưng nước ngập đoạn đầu vào cửa ngõ nên không đi được", anh Phan Ngọc - 33 tuổi, ngụ phường Vinh Hưng, Nghệ An cho biết.

Lực lượng công nhân môi trường đang khẩn trương huy động người tới các điểm bị ngập để khơi thông dòng chảy.

Xe cộ gặp khó khăn khi đi qua các đoạn đường ngập - Ảnh: TÂM PHẠM

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, ông Lê Hồng Vinh - chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An - yêu cầu các địa phương ven biển, Bộ đội Biên phòng, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cùng các đơn vị liên quan cấm tàu thuyền ra khơi từ 5h sáng 27-9.

Đồng thời, yêu cầu các tàu đang hoạt động trên biển phải vào bờ neo đậu trước 9h cùng ngày.

Nghệ An có gần 3.000 tàu thuyền với hơn 12.000 lao động đánh bắt trên biển. Trước đó, nhiều tàu thuyền đã vào bờ tránh bão từ cơn bão số 9, chưa ra khơi.

Nhiều người đi xe máy phải dắt bộ do xe chết máy khi qua đoạn đường ngập - Ảnh: TÂM PHẠM

Đến 10h sáng 27-9, tình trạng ngập cục bộ ở nhiều tuyến đường ở Nghệ An vẫn còn khi mưa lớn - Ảnh: TÂM PHẠM

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 10 từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu: Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động triển khai sớm nhất các biện pháp phòng, chống bão trên biển, khu vực ven biển và trên đất liền, trong đó lưu ý chủ động gia cố bảo đảm an toàn nhà cửa, công trình cơ sở hạ tầng, hệ thống cây xanh, đê biển, hạn chế thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp ở ven biển; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp sắp đến thời kỳ thu hoạch.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ