Nghệ An cho phép ngư dân trở lại biển từ sáng 31/8

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn cho phép ngư dân ra khơi đánh bắt thủy sản và hoạt động trên biển kể từ 10 giờ ngày 31/8/2025. (Ảnh: Minh họa)

Trước đó, Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An cho biết tối 30/8, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Vị trí tâm áp thấp ở khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc và 104,3 độ Kinh Đông, với cường độ gió giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39 km/giờ).

Trên cơ sở đề xuất của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh tại Văn bản số 07/BCH-PCTT ngày 31/8, UBND tỉnh quyết định dỡ bỏ lệnh cấm biển ban hành trong bão số 6.

Tuy nhiên, các chủ tàu, thuyền được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, chủ động biện pháp phòng tránh, đồng thời duy trì liên lạc thường xuyên với gia đình, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

UBND tỉnh cũng giao nhiệm vụ cho Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, cùng chính quyền các địa phương ven biển phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân trong quá trình trở lại hoạt động trên biển.

Tác giả: Lê Đình

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn