Ứng phó bão số 6: Nghệ An ban hành lệnh cấm biển từ 10 giờ ngày 30/8

UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ cùng ngày.

Cụ thể, do ảnh hưởng của bão, dự báo vùng biển tỉnh Nghệ An (bao gồm đảo Hòn Ngư) có mưa dông mạnh, gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2-5m, biển động mạnh.

Để đảm bảo an toàn cho ngư dân và các tàu thuyền, Chủ tịch UBND tỉnh -Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các xã, phường ven biển; Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng/Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: cấm các loại tàu thuyền và phương tiện vận tải ra khơi kể từ 10 giờ, ngày 30/8. Các tàu thuyền đang hoạt động trên biển phải về bờ neo đậu để bảo đảm an toàn trước 15 giờ cùng ngày.

Đồng thời, sử dụng mọi phương tiện, bằng mọi biện pháp thông báo cho tàu thuyền trên biển biết diễn biến của bão, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại nơi tránh trú, tổ chức di dời, neo đậu lồng bè nuôi trồng thủy sản, nhà nổi đảm bảo an toàn.

UBND tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu các địa phương vùng đồng bằng tổ chức rà soát, sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi nhà ở không đảm bảo an toàn, khu vực nguy cơ bị ngập sâu, cửa sông, ven biển. Chủ động tiêu nước đệm, chống úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt. Triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn đê điều, nhất là các tuyến đê đã bị sự cố; đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát, có biện pháp đảm bảo an toàn hệ thống viễn thông, hệ thống lưới điện để duy trì hoạt động, không gián đoạn trước; chủ động, tranh thủ tổ chức thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Đối với vùng núi, tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động khơi thông dòng chảy những nơi bị tắc nghẽn. Tổ chức di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn, chỉ đạo chính quyền cấp xã thông báo đến từng hộ dân sinh sống tại vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường, nguy hiểm để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Cùng với đó, sẵn sàng phương án tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở. Kiên quyết không cho người và phương tiện đi qua nếu không bảo đảm an toàn, bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra sạt lở.

Nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá,... trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người; đồng thời, kiểm tra, rà soát, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công, các khu vực khai thác khoáng sản, các hồ chứa thủy điện nhỏ, thủy lợi nhỏ, hồ xung yếu, bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

