Nghệ An: Chính quyền mở đường, doanh nghiệp tăng tốc

Song song với đó là khí thế ra quân sôi nổi trong lao động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn ngay từ những ngày đầu năm mới, với quyết tâm đạt nhiều kết quả nổi bật trong thời gian tới.

Tạo “xung lực” ngay từ đầu năm

Năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi kết thúc kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2020 - 2025, chuẩn bị tiền đề cho kế hoạch 5 năm 2025 - 2030 của nhiệm kỳ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XX, cùng cả nước tiến vào Kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Mục tiêu tổng quát của Nghệ An là “tăng tốc, bứt phá” thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 ở mức cao nhất để đạt tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 9,5 - 10,5%, bình quân thu nhập đầu người từ 71 - 72 triệu đồng, kim ngạch xuất khẩu 4,5 tỷ USD…

Ngay sau kỳ nghỉ Tết, doanh nghiệp Nghệ An hối hả bước vào guồng quay sản xuất với quyết tâm đạt và vượt mục tiêu kinh tế đề ra trong năm 2025.

Để đạt được mục tiêu trên, ông Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu, ngay sau Tết, các cấp ngành, địa phương phải tập trung ngay vào công việc, không để đình trệ, không để kỳ nghỉ Tết kéo dài, gây ảnh hưởng đến công việc, nhất là những công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp. Triển khai ngay từ đầu năm các giải pháp, biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo mục tiêu phát triển không dưới 10% theo như tinh thần chỉ đạo của Trung ương là tăng tốc, bứt phá.

Bí thư Tỉnh uỷ cũng yêu cầu Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cần xây dựng kế hoạch, kịch bản, phương án mục tiêu tăng trưởng của từng lĩnh vực. Đặc biệt quan tâm thực hiện tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế để thúc đẩy hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, từ đó mới tạo ra được tăng trưởng trên cơ sở những giải pháp cụ thể trong bối cảnh còn nhiều khó khăn và phải thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Hoàn thành sắp xếp cơ quan đảng, thành lập tổ chức đảng cấp tỉnh theo thời gian đã xác định; trong đó, cơ quan đảng cấp huyện trước ngày 15/2 và hoàn thành sắp xếp cơ quan khối chính quyền trước ngày 21/2/2025. Sau khi Trung ương công bố thì tỉnh công bố ngay, tiếp tục rà soát đảm bảo tiến độ đề ra; thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ nhưng phải thực sự hiệu quả; sau sắp xếp hoạt động của các cơ quan, đơn vị đảm bảo liên tục, không ngắt quãng, tư tưởng phải thông; đồng thời có phương án cụ thể về tinh gọn tổ chức bộ máy đáp ứng yêu cầu theo đúng tinh thần và thời hạn thống nhất.

Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu ngay sau Tết, các cơ quan, địa phương tập trung ngay vào công việc, không để đình trệ, gây ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, người đứng đầu tỉnh hết sức quan tâm công tác lao động việc làm, đảm bảo cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn không thiếu lao động,… Đồng thời đề nghị cán bộ, đảng viên tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng phương tiện công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi. Đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới, an toàn giao thông, chủ động nắm bắt các địa bàn để giữ sự ổn định.

Được biết, dịp trước Tết Nguyên đán năm 2025, Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng đã thăm và chúc Tết các doanh nghiệp, nhà đầu tư, biểu dương và động viên tinh thần trách nhiệm của các doanh nhân, đồng thời, nắm bắt thêm tình hình của các doanh nghiệp để tập trung chỉ đạo, tháo gỡ trong năm 2025, nhằm cùng các mũi, các lĩnh vực khác, góp phần hoàn thành sớm nhất các mục tiêu kế hoạch của năm.

Bước vào guồng quay sản xuất

Sau quãng thời gian 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025, nhiều doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhanh chóng khởi động lại guồng máy sản xuất, kinh doanh với khí thế quyết tâm cao nhằm đạt và vượt mục tiêu kinh tế đề ra. Chưa dừng lại ở đó, các doanh nghiệp còn chủ động triển khai chiến lược đổi mới, tối ưu hoá các quy trình để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường ngay từ đầu năm mới.

Với những kết quả nổi bật trong năm 2024, Công ty CP Vilaconic có trụ sở chính đặt tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An, khởi động năm mới với sự nỗ lực, phấn đấu trong lao động sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là một trong số ít những doanh nghiệp khối nội trên địa bàn có nguồn nhân sự lớn mạnh, với gần 500 cán bộ, công nhân viên, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 14,6 triệu đồng/tháng, là mức thu nhập tương đối cao so với mặt bằng tiền lương của người lao động trong tỉnh cũng như các địa phương trong khu vực.

Trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Duyên – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Vilaconic cho hay: Năm 2024, Ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên công ty luôn đoàn kết, nỗ lực hoàn thành mục tiêu đề ra. Các khó khăn, thách thức do bối cảnh thị trường và cả nội tại công ty được khắc phục nhanh chóng, tất cả vì mục tiêu chung là sự phát triển vững mạnh của đơn vị cũng như tạo sự hài hoà về lợi ích, thu nhập của mỗi cán bộ, công nhân viên. Nhờ vậy, tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty luôn trong trạng thái ổn định, thị trường được mở rộng, đơn hàng bảo đảm và vượt 100% sản lượng đề ra.

“Năm 2025, Ban lãnh đạo công ty tiếp tục đặt ra các mục tiêu, nhiệm vụ mới. Tín hiệu vui nhất là công ty đánh dấu một khởi đầu thuận lợi cho năm mới với lô hàng nhựa PVC đầu tiên xuất khẩu đến Ấn Độ. Điều này không chỉ đơn thuần chuyến hàng đầu năm mà còn thể hiện bước tiến vững chắc, tinh thần bứt tốc mạnh mẽ của đơn vị trên lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu nhựa PVC. Trong đó, chất lượng sản phẩm, công nghệ tiên tiến và tiêu chuẩn quốc tế tiếp tục là kim chỉ nam giúp chúng tôi chinh phục những thị trường tiềm năng” – vị Phó Tổng Giám đốc này chia sẻ.

Tương tự, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức để không ngừng phát triển qua từng năm, Nhà máy Bia Sài Gòn – Sông Lam ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đang sở hữu dây chuyền máy móc, thiết bị hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, công nghệ tiên tiến của bia Sài Gòn. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, trách nhiệm, năm 2024 đã cho ra đời những lô sản phẩm đạt chất lượng cao, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường theo hệ thống tiêu chuẩn tích hợp ISO…

Năm 2024, công ty này sản xuất, tiêu thụ được 86 triệu lít bia, vượt kế hoạch năm, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 1.794 tỷ đồng, nộp ngân sách gần 1.000 tỷ đồng, là đơn vị nộp ngân sách lớn thứ 2 ở tỉnh Nghệ An. Năm 2025, dự kiến nhà máy sản xuất vượt kế hoạch công suất, do vậy, đơn vị này đã tập trung nghiên cứu các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh hiệu quả.

Còn đối với những doanh nghiệp nhỏ, vừa gia nhập thị trường trong vài năm trở lại đây thì áp lực còn nặng nề hơn nữa. Do vậy, ngay sau kỳ nghỉ Tết, không khí làm việc trở nên khẩn trương, sôi động, với nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh được diễn ra sôi nổi trên địa bàn.

Ông Nguyễn Xuân Huy – đại diện một thương hiệu trà sen cho hay: Nghệ An là địa phương sở hữu kho tàng văn hoá lịch sử vô giá, với nhiều di tích đền, chùa… thiêng liêng và nổi tiếng. Do vậy, sau kỳ nghỉ Tết là bước vào mùa lễ hội Xuân, dự kiến sẽ có đông đảo du khách khắp mọi miền đất nước về hành hương, tham quan và trải nghiệm. Đây cũng là cơ hội tốt để chúng tôi có thể quảng bá giới thiệu sản phẩm để đưa thương hiệu của mình vươn rộng, vươn xa hơn nữa.

