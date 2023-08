Nghệ An chi 135 tỷ đồng làm hệ thống thoát nước KCN VSIP Thọ Lộc

Ngày 22/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Quyết định số 2578/QĐ-UBND về việc Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống thoát nước Khu công nghiệp VSIP Thọ Lộc (huyện Diễn Châu, Nghệ An).

Theo đó, mục tiêu đầu tư là tiêu thoát nước cho KCN Thọ Lộc; giải quyết vấn đề tiêu thoát nước, tránh ngập lụt cho các khu dân cư trong khu vực khi thực hiện hạ tầng dự án KCN Thọ Lộc giai đoạn 1.

Bản đồ KCN VSIP Thọ Lộc, Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: BNA

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện đúng tiến độ dự án cam kết; Tạo cảnh quan môi trường, đồng bộ hạ tầng để thu hút đầu tư ở KCN VSIP Thọ Lộc.

Dự án này có tổng chiều dài 2,7km thuộc dự án nhóm B. Tổng mức đầu tư 135 tỷ đồng, thời gian thực hiện không quá 4 năm.

Trước đó, ngày 8/2/2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1) thuộc Quy hoạch Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

Theo quyết định, nhà đầu tư của Dự án là Công ty TNHH VSIP Nghệ An. Thời hạn hoạt động của Dự án là 50 năm kể từ ngày 8/2/2023.

Quy mô sử dụng đất của dự án là 500 ha, không bao gồm phần diện tích tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam đoạn qua Khu công nghiệp Thọ Lộc và tuyến đường N2 của Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An.

Ngoài ra, theo thông tin PV có được, ngày 29/8, trong khuôn khổ chương trình Hội nghị thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác đầu tư Việt Nam – Singapore diễn ra tại Hà Nội sẽ làm lễ khởi công 3 KCN Vsip trong đó có KCN Vsip tại Nghệ An.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn