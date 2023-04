Nghệ An điều chỉnh dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP

Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An, ông Bùi Thanh An vừa ký Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm nhà đầu tư.

Theo đó, tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 và 2 Khu Công nghiệp; giai đoạn 1, 2 và 3 Khu Đô thị và Dịch vụ) được điều chỉnh với tổng vốn đầu tư là hơn 6.343 tỷ đồng, tương đương 279,9 triệu USD.

Vốn đầu tư giai đoạn 1 và giai đoạn 2 Khu Công nghiệp là hơn 1.420 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 Khu Công nghiệp là hơn 718 tỷ; vốn đầu tư giai đoạn 2 Khu Công nghiệp là hơn 702 tỷ đồng.

Quyết định điều chỉnh của tỉnh Nghệ An cũng nêu rõ, vốn đầu tư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3, giai đoạn 4 và giai đoạn 5 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 4.922 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư giai đoạn 1 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 939 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn 2 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 1.152 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn 3 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 670 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn 4 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 1.261 tỷ đồng; vốn đầu tư giai đoạn 5 Khu Đô thị và Dịch vụ là hơn 898 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án là hơn 1.160 tỷ đồng.

Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An.

Về cơ cấu sử dụng đất của dự án (750ha) quy định tại khoản 2 Điều 1 Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 được điều chỉnh là đất xây dựng Khu Công nghiệp là 367,60 ha; trong đó giai đoạn 1 khoảng 225,96 ha, giai đoạn 2 khoảng 141,64 ha.

Ngoài ra, đất xây dựng Khu Đô thị, Dịch vụ là 382,40 ha; trong đó, giai đoạn 1 khoảng 82,82 ha, giai đoạn 2 khoảng 98,46 ha, giai đoạn 3 khoảng 55,02 ha, giai đoạn 4 khoảng 60,98 ha, giai đoạn 5 khoảng 85,12 ha.

Về tiến độ dự án, tỉnh Nghệ An quy định Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 1, từ quý II/2016, bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý I/2019, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; quý IV/2023, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tiến độ Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 2 là từ quý II/2018, bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý III/2023, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; quý III/2026, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tiến độ Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 3 là từ quý IV/2018, bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý III/2023, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; quý III/2025, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tiến độ Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 4 là từ quý III/2022, bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý I/2024, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; quý I/2027, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tiến độ Khu Đô thị và Dịch vụ giai đoạn 5, từ quý III/2022, bồi thường, giải phóng mặt bằng; từ quý II/2024, bắt đầu xây dựng cơ sở hạ tầng; quý II/2027, hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng”.

Tác giả: Hoàng Anh

Nguồn tin: baodautu.vn