Nghệ An: Cảnh báo cháy rừng đến cấp cực kỳ nguy hiểm

Ngày 20/5, Chi cục Kiểm lâm Nghệ An đã có cảnh báo về cấp độ cháy rừng gửi các Hạt Kiểm lâm, chính quyền các địa phương chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

Theo đó, 21 huyện, thành, thị trên địa bàn Nghệ An đều có cấp độ dự báo cháy rừng ở mức cấp 5, cấp cao nhất - cực kỳ nguy hiểm. Đây là lần thứ 2 trong năm 2023, tỉnh Nghệ An có mức cảnh báo này, lần 1 vào ngày 6/5.

Nghệ An cảnh báo nguy cơ cháy rừng ở mức cao nhất

Cấp độ này được cảnh báo trong thời điểm, Nghệ An đang trải qua những ngày nắng nóng cao điểm. Theo tin từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, trong 24 giờ qua, khu vực Bắc Trung Bộ đã xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ lúc cao nhất ngày phổ biến: 37.0 - 39.5 độ C, riêng Tây Hiếu (Nghệ An) và Hồi Xuân (Thanh Hóa) trên 40.0 độ C.

Trước đó, thông tin từ chính quyền huyện Nam Đàn cho biết, trong chiều 19/5, trên địa bàn khối Trường Sơn, thị trấn Nam Đàn đã xảy ra cháy rừng thông. Do đã chủ động được lực lượng nên đám cháy được dập tắt sau hơn 1 giờ, diện tích rừng bị cháy ước tính khoảng 0,2ha.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, theo nhận định của địa phương, có thể hôm qua ngày mùng 1 Âm lịch nên người dân thắp hương, đốt vàng mã gần bìa rừng.

Hiện đang trong những ngày nắng nóng cao điểm, tỉnh Nghệ An cũng chỉ đạo các địa phương cần duy trì lực lượng trực 24/24h tại chòi canh lửa, bố trí người thường xuyên truy cập, theo dõi trên hệ thống thông tin cảnh báo cháy rừng của Cục Kiểm lâm nhằm kịp thời phát hiện, đưa ra cảnh báo sớm đến chính quyền địa phương, chủ rừng và nhân dân để nâng cao cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp phù hợp về phòng cháy và chữa cháy rừng.

Tác giả: Nam Anh

Nguồn tin: moitruong.net.vn