Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc, miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Dự báo, ngày 20 - 21/5 ở Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45 - 60%. Khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37 - 40 độ C, có nơi trên 40 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 35 - 50%. Các chuyên gia cảnh báo nắng nóng ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có khả năng kéo dài tới khoảng ngày 23/5.

Ảnh minh họa: Thắng Nguyễn.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, theo dự báo, nắng nóng sẽ diễn ra từ tháng 5 đến nửa đầu tháng 8 ở miền Bắc và từ tháng 5 đến hết tháng 8 ở miền Trung. Trong khi đó, miền Nam vẫn có nắng nóng kéo dài từ nay đến nửa tháng 5. Thời gian nắng nóng gay gắt nhất ở miền Bắc là từ tháng 6 đến tháng 7, ở miền Trung từ tháng 6 đến đầu tháng 8.

Đáng chú ý, nắng nóng năm nay gay gắt hơn các đợt nắng nóng kéo dài hơn năm 2022. Thậm chí, các đợt nắng nóng có thể kéo dài lên 7 ngày, riêng miền Trung có thể có đợt nắng nóng kéo dài trên 7 ngày. Trong mỗi đợt nắng nóng, nhiệt độ cao nhất ở miền Bắc khoảng 37 - 38 độ C; ở miền Trung khoảng 37 - 39 độ C, có nơi cao hơn từ 40 - 42 độ C. Về nhiệt độ cực trị năm 2023, ông Lâm cho rằng có thể có thời điểm sẽ có nhiệt độ lên đến 41 - 42 độ C, thậm chí không loại trừ khả năng có thể lên đến trên 42 độ C.

Tác giả: Thu Trang

Nguồn tin: Báo Người Lao Động