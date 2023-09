SLNA giành vé dự VCK U21 Quốc gia, HAGL bị loại

Chiều 13/9, vòng loại U21 Quốc gia 2023 đã diễn ra lượt trận cuối cùng. Ở bảng A, Viettel và Hà Nội đã chia nhau 2 vị trí dẫn đầu khi lần lượt có 13 và 12 điểm, qua đó cầm 2 vé đến cuộc tranh đua vô địch. Ở bảng B, Kon Tum (13đ) và SHB Đà Nẵng (11đ) đã giành suất dự VCK. Tương tự ở bảng C, Khánh Hòa (10đ), Đắk Lắk (8đ) đứng ở 2 vị trí dẫn đầu nên cầm 2 vé, trong lúc 2 suất của bảng D thuộc về TP.HCM (10đ) và Long An (8đ).

Ở giải năm nay, BTC cũng nâng tổng số đội dự giải lên con số 12 nên ngoài 8 đội nhất nhì ở 4 bảng cùng với 2 đội đồng chủ nhà là Thanh Hóa và SLNA, 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền dự VCK. Kết quả PVF-CAND (bảng A) và Tây Ninh (C) đã giành 2 suất vớt này.

Sự vắng mặt đáng chú ý ở VCK là HAGL. Kết thúc 5 trận đấu bảng, đội bóng phố núi chỉ có 1 điểm. Đây là kết quả bất ngờ nếu nhìn vào danh tiếng của HAGL. Tuy nhiên, đội bóng phố núi chỉ cử lực lượng trẻ dự vòng loại nên việc thi đấu không tốt cũng là điều dễ hiểu.

Như vậy 12 đội lọt vào VCK U21 Quốc gia gồm Viettel, Hà Nội, PVF-CAND (bảng A); Kon Tum, Đà Nẵng (B); Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tây Ninh (bảng C); TP.HCM, Long An (D) cùng với 2 đội đồng chủ nhà Thanh Hóa và SLNA. Tại VCK, 12 đội sẽ được bốc thăm chia vào 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Bảng A và B thi đấu tại Thanh Hóa, bảng C thi đấu tại Nghệ An. Lễ bốc thăm sẽ diễn ra vào ngày 16/9 tới. VCK sẽ diễn ra từ ngày 18/9 đến 1/10.

Tác giả: HQ

Nguồn tin: bongdaplus.vn