Nghệ An ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về du lịch

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc phân cấp phải bảo đảm tuân thủ pháp luật, tính thống nhất, đồng bộ; hiệu lực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện năng lực, yêu cầu phát triển ngành du lịch trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh thống nhất quản lý nhà nước đối với lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; giao Sở Du lịch là cơ quan chủ trì, tham mưu UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh; phân cấp cho UBND các huyện, thành, thị thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch ở địa phương.

Một góc Biển Cửa Lò

Cụ thể, UBND tỉnh phân cấp cho UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện một số chức năng quản lý nhà nước về du lịch các nội dung sau: Quản lý hoạt động đối với các đại lý lữ hành đóng trên địa bàn cấp huyện, thành, thị. Quản lý hoạt động của các loại hình dịch vụ du lịch khác được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch: Cơ sở mua sắm, cơ sở dịch vụ ăn uống, cơ sở dịch vụ thể thao, cơ sở dịch vụ vui chơi giải trí, cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt chuẩn có đăng ký phục vụ khách du lịch và các dịch vụ liên quan khác đóng trên địa bàn. Kiến nghị Sở Du lịch thu hồi Quyết định đã công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch khác đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch trên địa bàn.

Cùng với đó, quản lý hoạt động của các bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và các cơ sở lưu trú khác được công nhận cơ sở kinh doanh đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch đóng trên địa bàn. Quản lý hoạt động của các cơ sở lưu trú chưa được thẩm định công nhận sao hoặc đã hết thời hạn xếp hạng sao trên địa bàn.

Đồng thời, UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ trì triển khai các hoạt động bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm cho khách du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, nơi tập trung nhiều khách du lịch trên địa bàn; tiếp nhận, giải quyết hoặc phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết kiến nghị, phản ánh của khách du lịch trên địa bàn.

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Du lịch tham mưu, đề xuất UBND tỉnh nhiệm vụ quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định này và các quy định khác của pháp luật; hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nội dung đã phân cấp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Quy định này.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện quy định này và hướng dẫn của Sở Du lịch; tuyên truyền phổ biến quy định này đến các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến lĩnh vực du lịch theo phân cấp quản lý. Hướng dẫn, chỉ đạo các phòng chuyên môn nghiệp vụ cấp huyện thực hiện chức năng tham mưu UBND các huyện, thành, thị quản lý nhà nước về du lịch. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định phân công trách nhiệm được viện dẫn trong quy định này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm pháp luật mới.

Tác giả: Thái Bình

Nguồn tin: baodautu.vn