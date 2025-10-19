Nghệ An: 6 người nhập viện nghi ngộ đ.ộc r.ượu

Theo bác sĩ Phan Nhân Hậu - Trưởng khoa Ngoại Gây mê Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương, ngay khi nhận được thông báo từ Trạm Y tế xã Sơn Lâm vào trưa 19/10, bệnh viện lập tức chuẩn bị thuốc men, phương tiện cấp cứu tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Các bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng co giật, hôn mê.

Theo thông tin, khoảng 12h cùng ngày, nhóm bệnh nhân được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, co giật, có người ngừng thở. Các bác sĩ nhanh chóng đặt nội khí quản, cho thở máy, dùng thuốc hồi sức tích cực.

Sau khi xử lí ban đầu, 4 ca nặng được chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Hai trường hợp còn lại có biểu hiện nhẹ hơn đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Chương. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Sở Y tế Nghệ An, các bệnh nhân này cũng sẽ được chuyển tuyến để phòng ngừa diễn biến xấu.

Lãnh đạo UBND xã Sơn Lâm cho biết, ngay khi sự việc xảy ra, địa phương đã chỉ đạo trạm y tế sơ cứu ban đầu, huy động Công an xã và xe công vụ đưa người bệnh đến bệnh viện. Đồng thời, bệnh viện phối hợp huy động thêm xe cứu thương để vận chuyển kịp thời.

Ngành y tế Nghệ An đang phối hợp với chính quyền địa phương xác minh nguyên nhân vụ việc. Bước đầu xác định, nhóm người nói trên có uống rượu thuốc trước khi xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Cơ quan chức năng đã niêm phong hũ rượu để phục vụ điều tra.

Tác giả: Gia Ân

Nguồn tin: congly.vn