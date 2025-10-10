5 người đàn ông ngộ độc khí CO tại tiệc trong phòng kín

Trước đó, tối 7/10, nhân viên nhà hàng phát hiện 5 người đàn ông trong phòng kín nằm gục trên sàn, tri giác lơ mơ, nôn nhiều và lập tức gọi cấp cứu 115. Các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng suy giảm tri giác ở nhiều mức độ khác nhau, kèm đau đầu và nôn ói.

Bác sĩ Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng của bệnh viện cho biết, qua khai thác thông tin, nhà hàng có sử dụng máy phát điện trong phòng bên cạnh khu vực tổ chức tiệc. Từ dữ liệu thu thập được, bác sĩ xác định đây là vụ ngộ độc khí CO hàng loạt - loại khí không màu, không mùi nhưng cực độc, có thể gây thiếu oxy nghiêm trọng cho người hít phải trong không gian kín.

Cả 5 bệnh nhân được thở oxy liều cao, bù dịch và làm xét nghiệm, kết quả khẳng định đều bị ngộ độc khí CO. Hiện tình trạng sức khỏe của họ đã ổn định, tri giác phục hồi, tiếp tục được theo dõi điều trị tại bệnh viện.

Theo bác sĩ Triết, khí CO sinh ra do quá trình đốt cháy không hoàn toàn các nhiên liệu chứa carbon như than, củi, gas, dầu hoặc xăng. Khi hít phải, khí này gắn chặt với hemoglobin trong máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy, gây tổn thương não và tim, thậm chí tử vong nếu không được phát hiện sớm.

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khuyến cáo, khi phát hiện người có biểu hiện nghi ngờ ngộ độc khí CO như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi, lơ mơ, cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân ra nơi thông thoáng và gọi cấp cứu ngay. Cho thở oxy nồng độ cao qua mặt nạ là biện pháp điều trị cơ bản giúp loại khí độc khỏi máu nhanh hơn; trong trường hợp nặng, bệnh nhân cần điều trị bằng oxy cao áp để ngăn ngừa tổn thương não và tim.

