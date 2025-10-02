Nữ hiệu phó liên quan vụ 40 học sinh bị ngộ độc bị tạm đình chỉ công tác

Bà Đỗ Thị Hồng Huế, nữ hiệu phó đang gây bức xúc dư luận sau vụ ngộ độc - Ảnh: H.S.

Sáng 2-10, nguồn tin riêng của Tuổi Trẻ Online xác nhận UBND xã Kim Ngân đã chính thức có quyết định tạm đình chỉ công tác với bà Đỗ Thị Hồng Huế, nữ hiệu phó Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Thời gian tạm đình chỉ chức vụ 15 ngày, tính từ ngày 2-10. Ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng, vẫn điều hành công việc của trường.

Việc điều hành bếp ăn bán trú tạm thời được giao cho người khác.

Những học sinh bán trú cũng đã trở lại trường sau 2 ngày nghỉ học để bày tỏ phản ứng với cách quản lý của phó hiệu trưởng, trừ một số em có triệu chứng nặng cần thêm thời gian nghỉ ngơi.

Với những em này, giáo viên tại trường đã đến tận nhà thăm hỏi động viên.

Chiều 1-10, các cơ quan chức năng cùng chính quyền xã Kim Ngân đã làm việc với phụ huynh 75 học sinh đang học bán trú tại Trường Kim Thủy.

Tại cuộc làm việc, hàng loạt vấn đề bất thường liên quan đến bếp ăn bán trú và bà Huế, phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý bếp ăn bán trú, đã được phụ huynh đưa ra.

Ngoài vấn đề về chất lượng bữa ăn, hơn 20 ý kiến của phụ huynh đều bày tỏ sự không chấp nhận với cách quản lý bếp ăn quá nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm của nữ hiệu phó. Những vấn đề bất thường khác của bà Huế cũng được phụ huynh đưa ra và bày tỏ sự lo ngại.

Một trong những vấn đề được phụ huynh đề cập là uy tín và đạo đức của phó hiệu trưởng nhà trường.

Theo hồ sơ, bà Huế từng bị huyện Lệ Thủy (cũ) kỷ luật bằng hình thức khiển trách trong thời hạn 12 tháng, từ tháng 10-2023.

Cụ thể bà Huế bị Công an huyện thời điểm đó ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác".

Tại một quán ăn ở thị trấn Kiến Giang, thuộc huyện Lệ Thủy, bà Huế đã lấy một điện thoại của người khác bỏ quên trên bàn đem về nhà.

Sau đó chủ điện thoại đã trình báo công an. Phải đến khi Công an huyện Lệ Thủy vào cuộc xác minh, truy theo định vị chiếc điện thoại dẫn về nhà bà Huế, bà mới thừa nhận rồi trả lại tài sản.

Thời điểm xảy ra vụ chiếm giữ tài sản này bà Huế cũng đang giữ vị trí phó hiệu trưởng trường hiện tại.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn