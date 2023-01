Nghệ An: 435 trường hợp bị xử phạt vi phạm giao thông trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Trong tỉnh

Theo số liệu của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch 2023, lực lượng Cảnh sát giao thông đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 435 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, 184 trường hợp là người điều khiển xe ô-tô, 248 trường hợp mô-tô, xe máy và 3 trường hợp xe máy điện.