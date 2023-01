Nghệ An chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung trao 50 triệu đồng hỗ trợ chị Và Y Dở (huyện Kỳ Sơn) vượt qua nỗi đau mất con bị lũ quét cuốn trôi. Ảnh: Phan Quỳnh



Theo đó, trong năm 2022, trên địa bàn Nghệ An chịu ảnh hưởng của 1 đợt rét hại diện rộng từ ngày 20.2 đến ngày 22.2 với nhiệt độ trung bình phổ biến từ 10 độ C đến 13 độ C; 9 đợt nắng nóng; 23 đợt lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ tập trung trong các tháng 3, 7, 8, 9 chủ yếu ở các huyện Tương Dương, Con Cuông, Thanh Chương, Đô Lương, Quế Phong…

Trận lũ quét vào đầu tháng 10.2022 đã tàn phá huyện biên giới Kỳ Sơn (Nghệ An). Ảnh: Quang Đại



Toàn tỉnh chịu 5 đợt mưa lớn trên diện rộng: Đợt 1 từ ngày 30.4 đến ngày 1.5; đợt 2 từ ngày 15.5 đến ngày 16.5; đợt 3 từ ngày 21.5 đến ngày 22.5; đợt 4 từ ngày 7.9 đến ngày 10.9 và đợt 5 từ ngày 28.9 đến ngày 3.10 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4. Đặc biệt trong đợt này, mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn đã gây ra lũ quét, ngập úng tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén gây thiệt hại rất nặng nề.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ đoàn viên, người lao động huyện Quỳnh Lưu bị ảnh hưởng lũ lụt. Ảnh: Trần Đông



Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An thiên tai đã làm chết 11 người; bị thương 1 người; 98 nhà bị sập; 973 nhà bị hư hỏng, tốc mái; gây thiệt hại lớn về sản xuất nông, lâm nghiệp và các công trình hạ tầng thiết yếu,…

Ngay sau các đợt thiên tai, UBND tỉnh, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh, UBND các huyện, thành, thị đã triển khai ngay công tác thăm hỏi hỗ trợ các gia đình có người bị chết, bị thương; hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng; khôi phục sản xuất lúa, ngô, rau màu bị ngập; sửa chữa, khắc phục công trình để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân.

Trong năm, ngân sách tỉnh bố trí 107,84 tỉ đồng hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó 23 tỉ đồng hỗ trợ duy tu các hạng mục đê điều do địa phương quản lý; 33,6 tỉ đồng hỗ trợ sửa chữa các công trình ách yếu trên địa bàn tỉnh; 40,04 tỉ đồng hỗ trợ kinh phí khôi phục sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2020; 6,5 tỉ đồng hỗ trợ di dời khẩn cấp 34 hộ dân ra hỏi vùng nguy cơ sạt lở đất tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương; 3,5 tỉ đồng hỗ trợ xử lý sạt lở tại núi Voi, xóm 5, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc; 1,2 tỉ đồng hỗ trợ các địa phương, đơn vị mua sắm các loại trang thiết bị phục vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.

Đến cuối năm 2022, thông qua Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh Nghệ An, tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn là 27,136 tỉ đồng; tổng số tiền phân phối hỗ trợ là 49,778 tỉ đồng.

Tổng số tiền các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác khắc phục hậu quả thiên tai thông qua Hội Chữ thập đỏ tỉnh Nghệ An là 8,272 tỉ đồng; tổng số tiền phân phối hỗ trợ: 8,272 tỉ đồng.

Cuối năm 2022, Chính phủ đã phân bổ 200 tỉ đồng cho tỉnh Nghệ An thực hiện công tác khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong năm.

Tác giả: Quang Đại

Nguồn tin: Báo Lao Động