Phê duyệt Đề án Kiên cố hóa kênh mương thuộc các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030

Mục tiêu tổng quát của đề án là kiên cố hoá kênh mương thuộc các hồ chứa thuỷ lợi là nhằm đảm bảo cho các cấp kênh chuyển đủ lưu lượng và đạt cao trình mực nước thiết kế. Nhờ vậy các hệ thống thủy nông hiện có sẽ được hoàn chỉnh đồng bộ thông suốt từ đầu mối đến mặt ruộng, từ đó sẽ nâng cao năng lực tưới, tiết kiệm nước, tiết kiệm đất xây dựng, giảm chi phí quản lý khai thác và kéo dài tuổi thọ công trình; đáp ứng được yêu cầu như giảm tổn thất nước lớn, vùng khan hiếm nước, vùng cây trồng có hiệu quả kinh tế cao trước tình hình khô hạn hiện nay để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn tiếp tục xây dựng nông thôn mới tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới chủ động đạt từ 80% trở lên.

UBND tỉnh đề ra các nội dung đầu tư kiên cố hoá hệ thống kênh mương thuộc các hồ chứa thủy lợi đến năm 2030 như sau: Đối với vùng đồng bằng, trung du, đầu tư kiên cố hoá hệ thống kênh mương đã xuống cấp có nhu cầu cần kiên cố hoá cấp bách đối với các hồ chứa thuỷ lợi có quy mô diện tích tưới từ 20ha trở lên; đối với vùng miền núi cao, đầu tư kiên cố hoá hệ thống kênh mương đã xuống cấp có nhu cầu cần kiên cố hoá cấp bách.

Tổng chiều dài kênh dự kiến kiên cố hoá là 383,8 km được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 2022 - 2025: Đầu tư kiên cố hoá hệ thống kênh mương cho 15 hồ chứa, trong đó có 11 hồ do các công ty TNHH MTV thuỷ lợi quản lý, 04 hồ do UBND xã quản lý với tổng chiều dài kênh dự kiến kiên cố hoá là 52,1 km. Giai đoạn 2026 - 2030: Đầu tư kiên cố hoá hệ thống kênh mương cho 188 hồ chứa, trong đó có 55 hồ do các công ty TNHH MTV thuỷ lợi quản lý, 133 hồ do các hợp tác xã dùng nước, UBND xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã quản lý với tổng chiều dài kênh dự kiến kiên cố hoá là 331,7 km.

Để thực hiện đề án, UBND tỉnh đề ra 5 giải pháp để thực hiện. ĐÓ là, tận dụng triệt để tuyến và nền kênh cũ để giảm chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng; giảm khối lượng đào đắp và tăng tính ổn định của kênh. Thiết kế hệ thống kênh mương thuỷ lợi đảm bảo theo yêu cầu tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành. Áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới trong thiết kế và thi công hệ thống kênh mương thuộc các hồ chứa thuỷ lợi đảm bảo chất lượng, tiết kiệm chi phí đầu tư; tận dụng tối đa nguồn vật liệu tại chỗ để hạ giá thành công trình.

Đồng thời, cụ thể hoá các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, rà soát lại tỉnh hình các khu vực để vận dụng linh hoạt sát thực tế. Nghiên cứu xây dựng các cơ chế, chính sách ưu đãi về đầu tư tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư kiên cố hoá kênh mương các hồ chứa thuỷ lợi; tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng hệ thống kênh mương thủy lợi theo hướng rút ngắn thời gian.

Cùng với đó, tăng cường công tác quản lý, vận hành các công trình nhất là đối với những công trình do địa phương quản lý; xây dựng quy trình vận hành hệ thống kênh mương của các hồ chứa thuỷ lợi để nâng cao hiệu quả của công trình. Thường xuyên rà soát để nắm bắt tình hình thực trạng của hệ thống kênh mương các công trình hồ chứa thuỷ lợi, từ đó có phương án, giải pháp tham mưu UBND tỉnh cho phép sửa chữa, nâng cấp hệ thống kênh mương từ kênh chính đến kênh cấp 2 của các hồ chứa thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong đầu tư kiên cố hoá kênh mương thuộc các hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện tốt Đề án này, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Đề án đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

Tác giả: H.L (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn