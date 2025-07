Ngành giáo dục Nghệ An phát động ủng hộ khắc phục hậu quả bão số 3

Công văn khẩn kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lũ số 3

Ngày 24/7, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An ký công văn khẩn, gửi Ủy ban nhân dân các xã, phường tỉnh Nghệ An; Các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Trường Trung cấp Nghề, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên cấp tỉnh, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp; Giáo dục Thường xuyên, Trung học Phổ thông, Mầm non Hoa Sen). Nội dung công văn nêu: do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Wipha) và hoàn lưu sau bão, các xã miền Tây tỉnh Nghệ An đang phải hứng chịu đợt lũ lớn chưa từng có trong lịch sử, gây thiệt hại lớn về người và tài sản, trong đó có cơ sở vật chất của các đơn vị trường học; đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh. Hiện tại đang rất cần sự quan tâm, chia sẻ của đồng nghiệp và nhân dân cả nước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An về việc ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 3 gây ra; Sở Giáo dục và Đào tạo kêu gọi các cơ sở giáo dục, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái cùng chung tay chia sẻ, ủng hộ các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và nhân dân vùng bị thiệt hại. Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, mọi sự ủng hộ xin gửi về số tài khoản của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, số 67, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An: Tên tài khoản: Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An; Số tài khoản: 116000058965, tại Ngân hàng TMCP Công thương Nghệ An (VietinBank); Nội dung chuyển khoản cần ghi rõ: (tên đơn vị, cá nhân) ủng hộ đồng bào các xã miền Tây tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng thiên tai. Đối với các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện theo lời kêu gọi của địa phương, đồng thời tổng hợp số liệu báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An (qua Văn phòng và Truyền thông, địa chỉ email: [email protected]) sau khi kết thúc đợt vận động. Ủng hộ bằng hiện vật, vui lòng chuyển trực tiếp về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, số 02, đường Phan Đăng Lưu, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An (Điện thoại liên hệ: Bà Hoàng Thị Thanh Minh, Trưởng Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0944006836; Ông Nguyễn Đăng Hiệp, Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0942711223; Ông Cao Xuân Thảo, Phó Ban Tuyên giáo, Công tác xã hội: 0916467557). Thời gian tiếp nhận ủng hộ: từ ngày 24/7/2025 đến ngày 30/8/2025. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp, công khai, minh bạch đồng thời chuyển nguồn ủng hộ đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và các cơ sở giáo dục, cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh vùng bị thiệt hại trong thời gian nhanh nhất. Mọi thông tin xin liên hệ qua Văn phòng và Truyền thông Sở Giáo dục và Đào tạo (qua ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Chánh Văn phòng và Truyền Thông, điện thoại: 0915226880 hoặc ông Thái Bình Dương, Chuyên viên chính Văn phòng và Truyền thông, điện thoại: 0946010789).