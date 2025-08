Ngành giáo dục Nghệ An đồng hành, hỗ trợ trường học khắc phục thiệt hại sau lũ

Sở GD&ĐT Nghệ An trao quà hỗ trợ 3 trường học bị thiệt hại nặng nhất do mưa lũ tại xã Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Ngày 2/8, Sở GD&ĐT đã đến thăm và trao quà hỗ trợ các trường học, giáo viên bị thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử do bão Wipha. Tham gia cùng đoàn công tác còn có các Trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn, chung tay chia sẻ, giúp đỡ

Trường học ngổn ngang khó khăn

Xã Tam Hợp, Nghệ An là một trong những xã bị ảnh hưởng lớn do bão Wipha, với nhiều trường học, điểm trường bị nước lũ dâng cao gây ngập toàn bộ cơ sở vật chất.

Trường Mầm non và trường Tiểu học Tam Thái (xã Tam Hợp) nằm cạnh nhau và cùng ở sát đường quốc lộ 7. Trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua, cùng với hồ thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố xả lũ khiến nước sông Cả dâng cao ngập đường, tràn vào nhà dân, trường học.

Bàn ghế học sinh Trường THCS Xá Lượng bị hư hỏng, bong tróc do ngâm nước lũ. Ảnh: Hồ Lài

Bà Lương Thị Thắm – Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Thái chia sẻ, trường chúng tôi bị ngập toàn bộ các điểm bản Lũng và bản Cây Me. Đây đều là các điểm trường cấp 4. Khi nước lũ bắt đầu tràn về, nhiều giáo viên bản địa nhà gần trường đã đến di chuyển đồ dùng, thiết bị dạy học, đồ chơi của trẻ đến để nhờ nhà dân ở vị trí cao hơn. Tuy nhiên, sau đó, nước dâng lên nhanh chóng, trường học bị ngập lên đến gần mái, các nhà dân cũng chìm trong nước lũ.

Sở GD&ĐT trao quà hỗ trợ trường học bị thiệt hại do lũ tại xã Tam Hợp. Ảnh: Hồ Lài

“Toàn bộ tài sản của trường bị ngập và nước lũ cuốn trôi. Khi nước rút, chúng tôi đi tìm từng cái bàn, chiếc ghế, tủ học sinh, cánh cửa lớp bị trôi ra ngoài. Tuy nhiên, gom lại cũng chưa đủ một nửa. Còn lại tất cả tài liệu, giấy tờ, thiết bị điện tử của trường đều hư hỏng hết không sử dụng được nữa” – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.

Trong khi đó, Trường Tiểu học Tam Thái cũng bị nước ngập toàn bộ tầng 1, thư viện khiến máy tính ở phòng Tin học bị hư hỏng, hơn 3.000 đầu sách, báo cũng ngâm nước không thể phục hồi. Còn Trường Mầm non Tam Hợp bị sạt lở đất vào tận trong phòng học. Những ngày qua, công tác dọn dẹp vệ sinh đang khẩn trương được thực hiện.

Ông Nguyễn Văn Khoa - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trao qua hỗ trợ giáo viên bị ảnh hưởng do lũ tại xã Tam Hợp. Ảnh: Hồ Lài

Còn tại xã Tương Dương là một trong những điểm “tâm lũ” của tỉnh Nghệ An. Sau khi sáp nhập, trên địa bàn xã có 1 trường THPT, 4 trường THCS, 3 trường tiểu học, 3 trường mầm non đều chịu ảnh hưởng hoặc có nhà học sinh, giáo viên bị thiệt hại do lũ. Trong đó, Trường Tiểu học Lưu Kiền và Trường Phổ thông DTBT THCS Xá Lượng bị thiệt hại nặng nề nhất.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung – Hiệu trưởng Trường THCS Xá Lượng cho biết, trường nằm ngay sát bên cạnh dòng sông Nậm Nơn, vì vậy khi mưa lớn, nước sông dâng cao đã ngập toàn bộ dãy nhà cấp 4 của trường. Trong đó có 9 phòng học, 1 phòng tiếng Anh bị hư hỏng hết phần lớn bàn ghế, thiết bị dạy học. Bàn ghế của trường đều làm bằng gỗ ép, sau khi ngâm nước lũ thì bị bong tróc, gãy vụn không thể sử dụng được nữa. Năm học mới chỉ còn 1 tháng nữa là bắt đầu, lo không đủ bàn ghế cho học sinh…

Sở GD&ĐT Nghệ An hỗ trợ các trường bị thiệt hại do lũ tại xã Tương Dương, Lượng Minh.

Không chỉ ở trường học, khu nhà ở bán trú của học sinh Trường THCS Xá Lượng cũng bị ngập trong bùn đất. Nhiều đồ dùng sinh hoạt, giường, chăn màn, cùng sách vở học sinh để lại trong nhà bán trú đều bị ngâm trong nước lũ hư hỏng không còn sử dụng được. Trong khi ở nhà, gia đình học sinh cũng bị thiệt hại. Năm học mới đến gần, các em đứng trước cảnh thiếu thốn đủ bề.

Tương tự, Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lưu Kiền cũng “trắng tay” sau lũ, khi nằm ở ngã ba nơi nước sông suối dồn về gây ngập toàn bộ. Năm học mới, giáo viên cùng với gần 200 học sinh bán trú chưa có đồ dùng dạy học, sách vở, thiết bị học tập, đồ dùng sinh hoạt bán trú.

Ngành giáo dục sẻ chia, đồng hành khắc phục hậu quả

Đến thăm và nắm tình hình tại 2 xã Tam Hợp và Tương Dương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Khoa chia sẻ khó khăn và ghi nhận sự nỗ lực của tập thể nhà trường trong thời gian qua. Về những khó khăn khác như thiếu trang thiết bị dạy học, sửa chữa lại một số cơ sở vật chất bị hư hỏng, mất mát, ngành và chính quyền địa phương sẽ tiếp tục đồng hành để khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Giáo viên mầm non các xã Tương Dương, Mai Sơn, Lượng Minh nhận quà hỗ trợ của ngành giáo dục Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Không chỉ nhà trường bị thiệt hại, trong đợt mưa lũ vừa qua, hàng trăm gia đình giáo viên các nhà trường cũng bị ngập, hư hỏng nhà cửa, nước lũ cuốn trôi hết tài sản.

Trong dịp này, đoàn công tác của Sở đã trao quà cho 15 trường học của 7 xã bị ảnh hưởng do lũ. Trong đó, 3 trường bị thiệt hại nặng là Trường Phổ thông DTBT Tiểu học Lưu Kiền, Phổ thông DTBT THCS Lưu Kiền và THCS Xá Lượng, mỗi trường 50 triệu đồng. Các trường còn lại hỗ trợ mỗi trường 25 triệu đồng.

Các Trung tâm Ngoại ngữ tại Nghệ An trao quà ủng hộ các trường học bị thiệt hại nặng nhất do lũ tại xã Tương Dương, Nghệ An. Ảnh: Hồ Lài

Sở cũng gửi quà thăm hỏi 45 giáo viên mầm non của các xã Tam Hợp, Tương Dương, Nhôn Mai, Mai Sơn… Đồng thời mong muốn các thầy giáo, cô giáo sớm vượt qua khó khăn, khắc phục thiệt hại và từng bước để trở lại ổn định cuộc sống. Tổng số tiền hỗ trợ nhà trường và giáo viên trong đợt trao quà này là hơn 550 triệu đồng. Đối với các giáo viên cấp Tiểu học, THCS, Sở GD&ĐT sẽ thống kê đầy đủ và tiếp tục gửi quà hỗ trợ.

Đại diện Trung tâm Ngoại ngữ tại Nghệ An tặng sách vở cho học sinh Trường Tiểu học Thạch Giám (xã Tương Dương, Nghệ An). Ảnh: Hồ Lài

Theo kế hoạch, trong những ngày tới, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An sẽ trực tiếp đến một số trường và điểm trường vùng tâm lũ để nắm bắt tình hình và sớm tìm giải pháp khôi phục, chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới 2025 – 2026.

Cùng đoàn công tác của Sở GD&ĐT Nghệ An, các Trung tâm Ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Nghệ An cũng kêu gọi, hỗ trợ các nhà trường, giáo viên bị ảnh hưởng do lũ với số tiền hơn 400 triệu đồng. Bên cạnh đó, các trung tâm còn hỗ trợ hiện vật gồm quần áo, chăn màn, sách vở cho học sinh trường vùng lũ, để góp phần giúp các em chuẩn bị bước vào năm học mới.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn