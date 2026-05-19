Neymar được chọn, ai phải trả giá?

Joao Pedro lỡ chuyến tàu dự World Cup 2026.

Carlo Ancelotti chính thức công bố danh sách tuyển Brazil chuẩn bị cho World Cup 2026 và quyết định của chiến lược gia người Italy nhanh chóng tạo ra nhiều tranh luận.

Tâm điểm lớn nhất nằm ở sự trở lại của Neymar. Ở tuổi 34, tiền đạo thuộc biên chế Santos vẫn được Ancelotti đặt niềm tin cho giải đấu được xem là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Sự hiện diện của Neymar khiến người hâm mộ Brazil phấn khích, nhưng đi kèm với đó là hàng loạt sự vắng mặt đáng chú ý. Một số trường hợp buộc phải lỡ hẹn vì chấn thương, trong đó có Eder Militao, Rodrygo và Estevao Willian. Các cầu thủ này không kịp hồi phục để góp mặt tại giải đấu trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Tuy nhiên, nhiều cái tên khác bị loại hoàn toàn vì lý do chuyên môn và chiến thuật. Thiago Silva là trường hợp gây tiếc nuối lớn. Trung vệ 41 tuổi từng được nhắc tới như phương án giàu kinh nghiệm cho World Cup 2026, nhưng cuối cùng không được lựa chọn. Điều đó đồng nghĩa cơ hội dự giải đấu lớn cuối cùng cùng tuyển Brazil của cầu thủ đang khoác áo FC Porto chính thức khép lại.

Trong số các CLB chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi quyết định của Ancelotti, Chelsea nổi bật hơn cả. Ngoài Estevao vắng mặt vì chấn thương, Joao Pedro và Andrey Santos cũng không có tên trong danh sách cuối cùng.

Đáng chú ý, Joao Pedro vừa trải qua mùa giải ấn tượng và còn được liên hệ với FC Barcelona. Trong khi đó, Andrey Santos trước đó từng được triệu tập cho các trận giao hữu gặp Pháp và Croatia.

Ancelotti thừa nhận việc loại Joao Pedro là một trong những quyết định khó khăn nhất của ông. “Tôi cảm thấy buồn cho những cầu thủ bị loại như Joao Pedro”, chiến lược gia người Italy chia sẻ.

Ở La Liga, Antony cũng là trường hợp đáng chú ý không được gọi lên tuyển. Cầu thủ thuộc biên chế Real Betis có mùa giải khá tích cực nhưng vẫn không đủ để thuyết phục Ancelotti.

Cuối cùng, nhà cầm quân người Italy vẫn đặt niềm tin lớn nhất vào Neymar, cả về chuyên môn lẫn tầm ảnh hưởng tinh thần trong phòng thay đồ. World Cup 2026 vì thế nhiều khả năng sẽ trở thành “vũ điệu cuối cùng” của Neymar cùng tuyển Brazil.

Tác giả: Tuấn Trần

