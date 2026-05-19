Huyền thoại Brazil đột ngột qua đời

Sự ra đi. của Geovani Silva làm bàng hoàng bóng đá Brazil.

Bóng đá Brazil chìm trong tiếc thương khi Geovani Silva, cựu tuyển thủ từng vô địch Copa America 1989 cùng “Selecao”, qua đời sau khi đột ngột đổ bệnh tại Vila Velha, bang Espirito Santo hôm 18/5.

Theo thông báo từ gia đình, huyền thoại của Vasco da Gama được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vào rạng sáng. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức, ông không qua khỏi. Người thân mô tả đây là mất mát quá bất ngờ và đau đớn với cả gia đình.

Geovani từng được người hâm mộ Brazil gọi bằng biệt danh “Hoàng tử bé” nhờ phong cách chơi bóng mềm mại, kỹ thuật và đầy ngẫu hứng. Ông nổi lên trong màu áo Vasco da Gama từ năm 1982, sau đó trở thành một trong những biểu tượng lớn của đội bóng Rio de Janeiro.

Trong ba giai đoạn khoác áo Vasco, Geovani chơi tổng cộng 408 trận và ghi 49 bàn. Ông từng sát cánh cùng những huyền thoại như Romario hay Roberto Dinamite, góp công giúp CLB giành nhiều danh hiệu cấp bang.

Ở cấp độ đội tuyển, Geovani ghi dấu ấn mạnh từ khi còn trẻ. Ông vô địch World Cup U20 năm 1983 với tư cách vua phá lưới giải đấu, đồng thời ghi bàn quyết định vào lưới Argentina trong trận chung kết.

Sau đó, cựu tiền vệ này tiếp tục giành HCB Olympic Seoul 1988 trước khi cùng tuyển Brazil đăng quang Copa America 1989.

Những năm cuối đời, Geovani liên tục chiến đấu với bệnh tật. Ông từng nhập viện vì biến chứng tim mạch, ung thư cột sống và chứng đa dây thần kinh. Cuối năm ngoái, cựu danh thủ Brazil phải nằm viện suốt 40 ngày sau hai cơn ngừng tim.

Dù vậy, Geovani vẫn xuất hiện ở các sự kiện bóng đá và từng xúc động chia sẻ hồi tháng 2 rằng việc còn sống đã là điều đáng để ăn mừng.

Tác giả: Đào Trần

