Tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

Khu vực xảy ra vụ đuối nước làm 5 trẻ em tử vong. Ảnh: MXH

Trong quá trình vui chơi, 5 em không may bị đuối nước.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên các gia đình.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 5 nạn nhân gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Hiện, nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 trẻ em tử vong đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động