Tai nạn đuối nước đặc biệt nghiêm trọng, 5 trẻ em tử vong

Trong lúc ra ven sông Lô chơi, tắm sông, 5 trẻ em không may bị đuối nước, tử vong.

Khu vực xảy ra vụ đuối nước làm 5 trẻ em tử vong. Ảnh: MXH

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng chức năng đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn; đồng thời tổ chức bảo đảm an ninh trật tự, thăm hỏi, động viên các gia đình.

Đến 17 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của cả 5 nạn nhân gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiều); B.X.N. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.M.Q. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.C.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú); N.V.T. (SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Hiện, nguyên nhân vụ đuối nước khiến 5 trẻ em tử vong đang được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

Tác giả: Như Quỳnh

Nguồn tin: Báo Người lao động

  Từ khóa: lực lượng chức năng ,Phú Thọ ,tìm thấy thi thể ,cơ quan chức năng ,an ninh trật tự ,đuối nước

