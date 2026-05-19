Ân hận muộn màng của bảo mẫu ném bé trai 14 tháng tuổi tử vong

Chiều 18/5, Nguyễn Thị Quyên, 41 tuổi, trú phường Cẩm Thành, bị TAND tỉnh Quảng Ngãi xét xử về tội Giết người.

Theo cáo trạng, sáng 16/7/2025, mẹ bé trai 14 tháng tuổi đưa con đến gửi tại cơ sở giữ trẻ tư nhân Như Ý do Quyên làm chủ và trực tiếp trông giữ. Sau khi cho bé ăn cháo, Quyên để cháu ngồi chơi. Thấy bé quấy khóc, bị cáo đưa núm vú giả cho ngậm nhưng không nín nên bế vào phòng ngủ dỗ ngủ.

Cơ quan tố tụng xác định, Quyên ôm cháu bé thả mạnh xuống nệm từ độ cao khoảng 40-50 cm. Bé tiếp tục khóc, nôn ói và bò ra cửa phòng. Quyên quay lại, xốc nách cháu lên, ném mạnh xuống nệm rồi bỏ ra ngoài.

Sau cú ném, bé trai rơi khỏi nệm, đầu đập xuống nền nhà. Con trai của Quyên lúc này có mặt trong phòng, thấy cháu tím tái, co giật nên gọi mẹ đưa đi cấp cứu. Đến ngày 5/8/2025, bé trai tử vong.

Kết luận giám định xác định nguyên nhân tử vong là suy hô hấp, suy tuần hoàn do phù não, hậu quả của chấn thương sọ não.

Bà Nguyễn Thị Quyên tóc bạc trắng, khóc tại tòa. Ảnh: Thạch Thảo

Tại tòa, Quyên thừa nhận hành vi. "Gần một năm bị cáo ngày đêm suy nghĩ đến bạc tóc, không bao giờ nghĩ có ngày này xảy ra. Một phút sai lầm của mình mà làm hại đứa trẻ, khiến gia đình bị hại mất đi một người thân. Bị cáo rất đau lòng và hối hận", bà Quyên mở đầu lời nói sau cùng trước khi tòa nghị án.

Cựu bảo mẫu sau đó xin lỗi gia đình bị hại, xin tha thứ tội lỗi, thêm rằng cái chết của cháu bé nằm ngoài ý muốn của bà. "Van xin gia đình bị hại cho bị cáo chuộc lại lỗi lầm, làm lại cuộc đời. Bị cáo sẽ ăn năn sám hối từ đây đến cuối đời".

Trong khi đó, cha của bé trai cho rằng bị cáo không thành khẩn, không xứng đáng có cơ hội thứ hai vì hậu quả gây ra là không thể bù đắp.

HĐXX nhận định Quyên nhận thức được hành vi có thể gây nguy hiểm đến tính mạng trẻ nhỏ nhưng vẫn thực hiện, thể hiện sự coi thường tính mạng người khác. Tuy nhiên, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã bồi thường trước 100 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Từ đó, tòa tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

Ngoài xử lý hình sự, cơ quan chức năng xác định cơ sở giữ trẻ Như Ý hoạt động không phép và đã đề nghị xử lý hành chính theo quy định.

Tác giả: Phạm Linh

Nguồn tin: vnexpress.net