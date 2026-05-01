Neymar bị cáo buộc hành hung đồng đội trẻ

Ban lãnh đạo Santos FC đã yêu cầu bộ phận pháp lý vào cuộc điều tra cáo buộc Neymar ‘lăng mạ và hành hung’ tài năng trẻ Robinho Jr.

Sự việc được cho là bắt nguồn từ tình huống tài năng 18 tuổi có pha xử lý kỹ thuật và vượt qua Neymar trong buổi tập hôm 3/5.

Cho rằng đàn em thiếu tôn trọng, ngôi sao 34 tuổi đã lên tiếng nhắc nhở. Từ đó, cuộc trao đổi nhanh chóng leo thang thành màn đấu khẩu căng thẳng giữa hai cầu thủ đều thuộc biên chế Santos.

Tài năng trẻ Robinho Jr cáo buộc bị đàn anh Neymar hành hung trên sân tập của Santos hôm 3/5

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn khi phía đại diện của Robinho Jr gửi văn bản chính thức tới CLB, cáo buộc Neymar có hành vi vượt quá giới hạn.

Theo cáo buộc này, cầu thủ trẻ của Santos cho rằng anh đã bị đàn anh “lăng mạ bằng lời nói, chơi xấu bằng pha ngáng chân và thậm chí tát vào mặt” trước sự chứng kiến của các đồng đội.

Dù xuất hiện thông tin hai bên đã nói chuyện và hòa giải trong phòng thay đồ, phía Robinho Jr vẫn kiên quyết yêu cầu làm rõ vụ việc.

Điều đó cho thấy mâu thuẫn không chỉ dừng lại ở một va chạm nhất thời trên sân tập, mà đã trở thành vấn đề nghiêm trọng liên quan đến kỷ luật nội bộ, sự an toàn của cầu thủ trẻ và văn hóa ứng xử trong đội bóng.

Không chỉ yêu cầu xác minh trách nhiệm cá nhân, đội ngũ pháp lý của Robinho Jr còn đề nghị Santos cung cấp toàn bộ video ghi hình buổi tập để làm bằng chứng. Họ cũng đặt vấn đề về việc CLB có bảo đảm đầy đủ môi trường an toàn tối thiểu cho các cầu thủ trẻ hay không.

Vụ việc đẩy Santos vào thế tiến thoái lưỡng nan bởi Neymar là ngôi sao lớn nhất đội hình, có tầm ảnh hưởng đặc biệt cả về chuyên môn lẫn hình ảnh.

Mặt khác, Robinho Jr là tài năng trẻ cần được bảo vệ, nhất là khi cáo buộc liên quan trực tiếp đến hành vi bạo lực và sự tôn trọng trong nội bộ đội bóng.

Nếu xử lý thiếu minh bạch, Santos có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng phòng thay đồ, đồng thời làm tổn hại hình ảnh CLB. Ngược lại, một cuộc điều tra rõ ràng, công bằng sẽ là cách duy nhất để đội bóng tránh biến sự việc thành cuộc đối đầu giữa ngôi sao và cầu thủ trẻ.

Đáng chú ý, bất chấp ồn ào này, cả Neymar và Robinho Jr vẫn có tên trong danh sách Santos tham dự trận đấu sắp tới tại Copa Sudamericana.

Việc hai cầu thủ tiếp tục cùng xuất hiện trong đội hình khiến bầu không khí tại Santos càng trở nên nhạy cảm, trong lúc kết luận điều tra vẫn chưa được công bố.

Robinho Junior có thể thi đấu ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công. Anh là con trai của cựu danh thủ Robinho, người đang thụ án tù từ tháng 3/2024 sau khi bị kết án trong vụ án hiếp dâm tập thể. Cầu thủ trẻ này gia nhập học viện Santos khi mới 14 tuổi, ký hợp đồng chuyên nghiệp vào năm 2024 và được đôn lên đội một từ đầu năm 2025. Tính đến hiện tại, Robinho Junior đã ra sân 23 trận trên mọi đấu trường cho Santos nhưng vẫn chưa có bàn thắng đầu tiên.

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn