Khu di tích Kim Liên nhận Huân chương Lao động hạng nhất

Lễ đón nhận diễn ra trong khuôn khổ khai mạc Lễ hội Làng Sen do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên (trước đây thuộc huyện Nam Đàn), tối 18/5.

Tại sự kiện, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu và Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh trao quyết định công nhận Khu du lịch quốc gia Kim Liên với diện tích 10.500 ha cho lãnh đạo tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước.

Ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, thực hiện nghi thức gắn Huân chương lên cờ truyền thống của Khu di tích Kim Liên, tối 18/5. Ảnh: Hùng Lê

Hình thành từ năm 1956, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đặt tại xã Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quần thể gồm nhiều điểm di tích gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như làng Sen (quê nội), làng Hoàng Trù (quê ngoại), nhà cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, giếng Cốc, núi Chung...

Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên đóng vai trò quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa Hồ Chí Minh, trở thành địa chỉ đỏ trong hành trình về nguồn của nhân dân và du khách cả nước. Kim Liên còn là không gian văn hóa đặc trưng của vùng quê Bắc Trung Bộ với cảnh quan làng quê, hàng tre, mái nhà tranh được bảo tồn gần như nguyên trạng.

Mỗi năm khu di tích đón hàng triệu lượt du khách, đặc biệt vào dịp tháng 5 - kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ hội Làng Sen. Dịp lễ 30/4-1/5 vừa qua, khu di tích đón hơn 55.000 lượt khách, trong đó có 113 khách quốc tế.

Lễ hội Làng Sen 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 30/5, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Năm nay, lễ hội gồm 9 hoạt động chính, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, được dàn dựng theo hình thức sân khấu bán thực cảnh, kết hợp âm thanh, ánh sáng hiện đại. Bên cạnh các nghi lễ như dâng hương, rước ảnh Bác, chương trình còn có triển lãm, không gian "chợ quê" gắn với du lịch trải nghiệm, diễu hành áo dài và nhiều hoạt động văn hóa.

Một số điểm nhấn gồm triển lãm về 80 năm Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, trưng bày hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 70 năm Khu di tích Kim Liên và khánh thành thác 9 tầng tại xã Kim Liên.

