Danh tính nghệ sĩ gốc Việt đứng sau 5 chiếc Rolls-Royce đặc biệt

Rolls-Royce vừa ra mắt bộ sưu tập Cullinan Black Badge đặc biệt gồm 5 chiếc, được phát triển bởi bộ phận Bespoke Collective tại Anh.

Điểm đáng chú ý là dự án này có sự tham gia trực tiếp của Cyril Kongo, nghệ sĩ graffiti gốc Việt từng hợp tác với nhiều thương hiệu xa xỉ.

Từ nghệ thuật đường phố, ông đã đưa dấu ấn cá nhân lên một trong những mẫu SUV siêu sang đắt giá nhất thế giới.

Nghệ sĩ graffiti gốc Việt Cyril Kongo bên mẫu Rolls-Royce Cullinan Black Badge do ông tham gia thiết kế. Ảnh: Rolls-Royce.

Cyril Kongo tên thật là Cyril Phan, sinh năm 1969, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Pháp. Ông từng sống tại Congo từ năm 1975 và bắt đầu theo đuổi graffiti khi 18 tuổi.

Sau nhiều năm hoạt động trong nghệ thuật đường phố, Cyril Kongo trở thành gương mặt quen thuộc trong các dự án kết hợp với thương hiệu xa xỉ như Chanel, Hermès, Daum và Richard Mille.

Trong dự án lần này, Cyril Kongo trực tiếp làm việc cùng đội ngũ Bespoke Collective tại nhà máy Rolls-Royce ở Anh. Nền tảng được lựa chọn là Cullinan Black Badge, phiên bản cá tính và mạnh mẽ hơn của mẫu SUV siêu sang Cullinan.

Nghệ sĩ graffiti gốc Việt Cyril Kongo trong xưởng sáng tác với các tác phẩm mang phong cách vũ trụ đặc trưng. Ảnh: Rolls-Royce.

Cullinan là mẫu SUV đầu tiên trong lịch sử Rolls-Royce, ra mắt năm 2018 và được đặt theo tên viên kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy. Phiên bản Black Badge sử dụng động cơ V12 tăng áp kép 6.75 lít, công suất khoảng 592 mã lực và mô-men xoắn 900 Nm, đi kèm các tinh chỉnh về hệ thống treo, hộp số và phản hồi chân ga.

Cả 5 chiếc xe đều có nền nội thất màu đen, kết hợp các mảng màu tương phản như đỏ Phoenix, xanh Turchese, vàng Forge và cam Mandarin. Họa tiết graffiti xuất hiện trên bảng táp-lô, bàn picnic, khu vực giữa hai ghế sau và trần sao Starlight Headliner.

Cullinan Black Badge phiên bản đặc biệt với dấu ấn graffiti của nghệ sĩ gốc Việt Cyril Kongo. Ảnh: Rolls-Royce.

Mỗi xe sử dụng các mảng veneer gỗ được chuẩn bị riêng trước khi Cyril Kongo hoàn thiện bằng kỹ thuật sơn thủ công. Sau đó, bề mặt được phủ nhiều lớp sơn mài và đánh bóng nhằm bảo vệ họa tiết, đồng thời giữ chiều sâu màu sắc cho khoang nội thất.

Điểm nhấn của bộ sưu tập là trần sao với 1.344 đèn LED, được bổ sung các hình vẽ hành tinh, chòm sao và biểu tượng lấy cảm hứng từ vật lý lượng tử. Rolls-Royce cho biết mỗi xe có tổ hợp màu ánh sáng riêng cùng 8 hiệu ứng sao băng.

Ngoại thất sử dụng màu sơn Blue Crystal Over Black với hiệu ứng ánh xanh dưới nắng. Đường coachline hai bên thân xe được tạo hiệu ứng chuyển sắc, đi kèm biểu tượng đặc trưng của Cyril Kongo trên thân xe, bộ ô Bespoke và bậc cửa phát sáng.

Biểu tượng chữ ký đặc trưng của Cyril Kongo xuất hiện trên đường coachline của Rolls-Royce Cullinan Black Badge. Ảnh: Rolls-Royce.

Tại Mỹ, Cullinan Black Badge có giá khởi điểm khoảng 400.000 USD. Khi bổ sung các tùy chọn cá nhân hóa, giá trị thực tế có thể cao hơn đáng kể.

Tại Việt Nam, Rolls-Royce Cullinan Black Badge được phân phối chính hãng với giá khởi điểm khoảng 42 tỷ đồng.

