Năng lực Thương mại Delta làm đường 218 tỷ đồng ở Nghệ An

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An (chủ đầu tư, trực tiếp mời thầu) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng công trình, chi phí lắp trạm bê tông xi măng, đường điện, trạm biến áp và chi phí đảm bảo an toàn giao thông thuộc dự án Đường giao thông liên xã, từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn.

Theo đó, nhà thầu Công ty CP Xây lắp thương mại Delta được phê duyệt trúng thầu với giá 218,543 tỷ đồng (gói thầu có giá dự toán 218,769 tỷ đồng), giảm 226 triệu đồng sau đấu thầu. Theo chủ đầu tư, công trình có thời gian thi công 48 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh. Hiện chủ đầu tư đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, dự kiến bàn giao mốc cọc để nhà thầu khởi công trong tháng 2 này.

Tuyến đường giao thông liên xã, từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (tỉnh Nghệ An). Ảnh: Cổng thông tin huyện Kỳ Sơn.

Tìm hiểu cho thấy, Công ty CP Xây lắp thương mại Delta được thành lập ngày 25/7/2009, có địa chỉ trụ sở chính tại lô 5, Đ1-Khu đô thị mới, xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động xây dựng chuyên dụng khác; chi tiết: Xây dựng công trình công nghiệp, thủy lợi, đường dây và trạm biến áp đến 110 KV. Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật công ty là ông Nguyễn Công Khanh.

Thống kê dữ liệu đấu thầu cho thấy, Công ty CP Xây lắp thương mại Delta đã tham gia 19 gói thầu, trong đó trúng 13 gói, trượt 6 gói (đạt tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán là 94,65%). Tổng giá trị trúng thầu hơn 1.482 tỷ đồng.

Có thể kể đến một số công trình giao thông quy mô lớn mà Công ty CP Xây lắp thương mại Delta từng thi công như: Gói thầu Thi công xây dựng cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây, tỉnh Long An (giá trúng thầu 491 tỷ đồng), thời gian thực hiện hợp đồng 540 ngày; gói thầu Thi công xây lắp thuộc dự án Cầu Thanh Nam qua sông Lam, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An (giá trúng thầu 126,8 tỷ đồng); gói thầu Xây dựng đường giao thông, thoát nước, hào kỹ thuật, tuynen kỹ thuật, an toàn giao thông thuộc dự án Đường nhánh số 3 - Khu Bãi Trường, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (giá trúng thầu 108,3 tỷ đồng)…

Ở diễn biến khác, theo tìm hiểu, dự án Đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi gồm 4 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 06: Toàn bộ phần xây dựng công trình, chi phí lắp trạm bê tông xi măng, đường điện, trạm biến áp và chi phí đảm bảo an toàn giao thông, được đấu thầu rộng rãi qua mạng, ghi nhận sự tham dự của 3 nhà thầu gồm: Công ty CP Xây lắp thương mại Delta; Công ty CP Tổng hợp Phú Tài Phát (có trụ sở đóng tại phường Lê Lợi, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng (trụ sở đóng tại xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Kết quả, Công ty CP Xây lắp thương mại Delta được chọn trúng thầu. Hai nhà thầu là Công ty CP Tổng hợp Phú Tài Phát, Công ty CP Tổng công ty Đầu tư và Xây dựng Nguyên Dũng bị loại do không đạt đánh giá về năng lực, kinh nghiệm.

Theo UBND huyện Kỳ Sơn, dự án Đường giao thông liên xã từ xã Tây Sơn đến xã Na Ngoi có tổng chiều dài hơn 19km, theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường cấp bốn miền núi, tốc độ thiết kế 20km trên giờ, bề rộng nền đường 6m, bề rộng mặt đường 3,5m, bề rộng lề đường 2 x 1,25m. Công trình kết cấu vĩnh cửu. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 250 tỷ đồng.

Đây là tuyến đường rút ngắn khoảng cách giữa Trung tâm huyện Kỳ Sơn với xã Na Ngoi, địa phương trọng điểm về quốc phòng an ninh và phát triển kinh tế của huyện Kỳ Sơn, nhất là phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và trồng dược liệu chất lượng cao ở Kỳ Sơn.

