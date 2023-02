Lạc vào thung lũng hoa mận đẹp mê hồn ở Nghệ An

Từ thành phố Vinh, để đến với Mường Lống, phải vượt quãng đường khoảng 270km theo quốc lộ 7 và 16. Đặc biệt, đi theo quốc lộ 16 bạn phải vất vả với những cung đường quanh co, sương mù dày đặc mới đến được Mường Lống.

Một góc rừng hoa mận nở ở thung lũng Mường Lống, Kỳ Sơn, Nghệ An (Ảnh: Sách Nguyễn).

Mường Lống những ngày này, nhiệt độ dao động 10-15 độ C. Từ sáng sớm, mây mù đã bao phủ cho tới tận 12h trưa thì bầu trời mới rạng hơn.

Mùa này, Mường Lống được ví như một thiên đường hoa khi hàng ngàn cây hoa mận nở rộ, những cánh hoa trắng tinh khôi đang khoe sắc dưới ánh nắng ban mai làm say đắm lòng người.

Thiên đường hoa mận Mường Lống

Hoa mận ở Mường Lống đua nhau nở những ngày đầu tháng 2 này, tạo nên vẻ đẹp mà hiếm nơi nào có.

Mường Lống nằm giữa thung lũng trên đỉnh núi thuộc dãy Trường Sơn, có độ cao gần 1.500m so với mực nước biển, sát biên giới Việt - Lào. 100% người dân bản địa là đồng bào Mông, định cư ở 15 bản với hơn 600 hộ dân, chỉ có một số rất ít người Kinh sinh sống ở bản trung tâm.

Khi những làn gió hây hẩy lướt qua thung lũng Mường Lống cũng là lúc rừng mận bung cánh trắng xóa, thỏa thuê với giấc mơ mùa Xuân nơi đại ngàn.

Mường Lống được mệnh danh là "Sa Pa của xứ Nghệ", bởi khí hậu mát mẻ quanh năm, cùng với sự hùng vĩ của núi rừng, mây trời, nét văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây.

Bất cứ ai đã từng đặt chân lên mảnh đất thung lũng Mường Lống, Kỳ Sơn đều không thể diễn tả nổi cái cảm giác ngỡ ngàng đến diệu kỳ của mùa hoa mận nở ở miền biên viễn này (Ảnh: S.N).

Để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của Mường Lống, bạn hãy thức dậy thật sớm để ngắm những đám mây trắng bồng bềnh đang vờn trên núi; những giọt sương mai còn đọng lại trên cánh hoa đào, hoa mận và cả những bông hoa dã quỳ vàng rực rỡ, thơ mộng.

Khi đến Mường Lống vào dịp đầu năm, bạn còn được hòa mình vào không gian lễ hội tưng bừng và thưởng thức những món ăn đặc sản cùng chén rượu ngô cay nồng, thắm đượm tình hiếu khách của đồng bào dân tộc miền tây xứ Nghệ.

Mùa hoa mận nở cũng là lúc du khách đến với mảnh đất Mường Lống để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đến mê hoặc.

Lên với Mường Lống, còn có thể chiêm ngưỡng những cây mận hàng chục năm tuổi, cổ kính, rêu phong.

Mường Lống tuy nằm trong dải càn quét của những trận gió Lào nhưng ở độ cao lớn, lại được các ngọn núi cao xung quanh che chắn, nên khí hậu vào mùa hè rất mát mẻ, nhiệt độ 20-25 độ C. Các đỉnh núi nơi đây quanh năm mây mù bao phủ, một ngày có đủ 4 kiểu thời tiết: Xuân - Hạ - Thu, Đông.

Ngoài những cây mận tam hoa đua nở, dịp này bạn cũng có thể chiêm ngắm những cây đào hơn 10 năm tuổi hoa vẫn đang bung nở.

Tên gọi "Mường Lống" vốn ban đầu hiểu theo tiếng Thái là "Lống Tang", có nghĩa là "lạc đường", do xưa nơi đây nhiều rừng nên người dân dễ bị lạc.

Xã Mường Lống trước thuộc huyện Tương Dương. Năm 1966, sau khi thành lập huyện Kỳ Sơn từ một phần diện tích và dân số của huyện Tương Dương, xã Mường Lống thuộc huyện Kỳ Sơn.

Những cây mận hàng chục năm tuổi cổ kính rêu phong vẫn đâm chồi nảy lộc cuối mùa Xuân.

Năm 1977, xã Mường Lống sáp nhập thêm xã Mường Thù và vẫn giữ tên Mường Lống.

Tác giả: Nguyễn Duy

Nguồn tin: Báo Dân trí